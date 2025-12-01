Scandalo San Carlo, la Procura di Napoli blocca due passaporti: dopo la nostra inchiesta qualcuno non partirà per le vacanze di Natale…

La nostra inchiesta si è concentrata principalmente su tre questioni: le nomine controverse tra i dirigenti, come quella della Direttrice generale Emmanuela Spedaliere, ufficialmente estromessa da Fulvio Macciardi nel suo ruolo dirigenziale da 150 mila euro l’anno, o come quella di suo figlio Michele Mangini Sorrentini, nominato direttore artistico alle Officine San Carlo; gli spettacoli senza permesso proprio negli ex stabilimenti Cirio, ora sede proprio delle Officine; gli accordi commerciali tra Fondazioni e alcune società, come quella del figlio Mangini Sorrentino, Emmeemme, come Kidea srl (già al centro delle indagini sul “sistema Sorrento”) e come, di recente, l’azienda delle pulizie Issitalia.

Insieme, questi tre temi centrali ci hanno permesso di tracciare le coordinate di un vero e proprio Sistema San Carlo, basato sullo strapotere di pochi che, negli anni della sovrintendenza Lissner, hanno agito senza rispondere a nessuno.

Nel corso dei mesi abbiamo sempre dato comunicazione delle nostre scoperte alla Procura di Napoli, mentre l’ex magistrato Catello Maresca, ora consigliere del centrodestra a Napoli, depositava degli esposti alla Corte dei conti.

I risultati? Sono stati quasi immediati. In Fondazione l’estate è stata durissima, con dirigenti in lacrime, confessioni negli uffici della Procura che avrebbero conferma totutto questo che abbiamo raccontato, almeno un avviso di garanzia e, ora, anche la sospensione di almeno due passaporti.