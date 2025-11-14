Emmanuela Spedaliere non è più Direttrice generale del Teatro San Carlo, la bomba di Macciardi: “Da adesso in poi le funzioni tornano al sovrintendente”

Emmanuela Spedaliere è stata uno dei primi personaggi al centro della nostra inchiesta: a maggio il giornale locale Stylo24 aveva riportato la notizia della nomina del figlio, Michele Sorrentino Mangini, scelto dall’ex sovrintendente Stephane Lissner Direttore artistico delle Officine Vigliena.

Ma il caso della madre era ancora più controverso. Nominata durante il primo lockdown da Lissner, ha ricevuto in questi anni un compenso di 150 mila euro, praticamente da Sovrintendente, per un ruolo non previsto dallo Statuto della Fondazione e inventato ad hoc. La Regione, guidata da Vincenzo De Luca, e il Consiglio di Indirizzo, si era rivoltati, ma il Ministero della Cultura, allora sotto Dario Franceschini, aveva giudicato valida la sua nomina.

Nel frattempo, in un report del Ministero dell’Economia, si era stabilito che Emmanuela Spedaliere, vista la specificità del caso, avrebbe dovuto cessare di essere Direttore generale in contemporanea alla fine del mandato di Lissner. Nonostante l’ex sovrintendente se ne sia andato il 31 marzo 2025, però, Spedaliere in questi mesi è stata di fatto una delle due figure più potenti del San Carlo insieme a Ilias Tzempetonidis, Direttore casting nominato, anche in questo caso ad hoc, da Lissner.