Quel giorno che Oliviero Toscani è stato celebrato nel Famedio: reportage di un amico

Sabato 2 novembre sono stato invitato dalla famiglia di Oliviero Toscani a partecipare alla cerimonia dello scoprimento delle nuove lapidi al Famedio di Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. La lettera firmata dalla Buscemi diceva: “La città di Milano intende ricordare Oliviero Toscani conferendogli l’onore del Famedio: l’iscrizione del suo nome nel luogo che, più di ogni altro, ci lega al nostro passato, tenendo viva la memoria di quanti hanno contribuito con le proprie qualità umane e professionali alla crescita, allo sviluppo e alla coesione della nostra comunità”. Per chi non lo ricordasse, il Famedio (dal latino Famae Andes) di Milano è il tempio della fama che si trova all’ingresso del cimitero monumentale, il posto che celebra gli uomini e le donne illustri, benemeriti e distinti che hanno reso celebre la città. La commissione consultiva per la scelta dei nomi per il 2025 ha scelto: Giuseppina Antognini, mecenate che con la sua generosità ha contribuito ad arricchire il patrimonio artistico di Milano; Giorgio Armani, stilista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo; Adriana Asti, grande attrice di cinema e teatro famosa per alcuni film come “Rocco i suoi fratelli”, “Ludwig”, “Accattone” e tanti altri; Gianni Berengario Gardin, grande fotografo che attraverso le immagini denunciava problemi come quello dei manicomi o delle grandi navi al centro dei canali di Venezia; Cesare Cavalleri, giornalista, critico, letterario e televisivo protagonista della vita cattolica a Milano e nel paese; Rosita Missoni Jelmini, grande stilista che insieme al marito Ottavio hanno promosso delle grandi innovazioni nel campo della moda, come le maglie a zig-zag; Zita Mosca Baldassari, architetta e attiva nel mondo della cultura milanese e creatrice di una fondazione per valorizzare gli archivi; Ernesto Pellegrini, grande imprenditore che parte da zero sino ad arrivare a un’azienda che dà lavoro a oltre 12.000 collaboratori, ma che non dimentica la generosità col suo ristorante solidale Ruben; Giampaolo Pillitteri, politico, giornalista e sindaco di Milano negli anni ‘90; Arnaldo Pomodoro, uno degli artisti più importanti e interessanti del Novecento, le sue opere in bronzo levigato e corroso al loro interno sono conosciute in tutto il mondo; Nicoletta Ramorino, insegnante della scuola d’arte drammatica del Piccolo teatro, vera icona del mondo teatrale milanese; Fausta Squatriti, protagonista indiscussa della scena intellettuale italiana internazionale, i suoi lavori sono conservati nei più grandi musei del mondo; Augusto Tognasso, ufficiale della commissione incaricata di rintracciare la salma del Milite Ignoto, unico custode di un segreto di Stato, che mantenne sino alla fine, sulla provenienza del campo di battaglia dei resti dell’eroe senza nome; Oliviero Toscani, fotografo di fama internazionale che passa dalle foto con Andy Warhol, Mick Jagger, Mohamed Alì a campagne shock sulla pace, guerra, razzismo, AIDS e altre; il primo a utilizzare gli spazi giganteschi delle pubblicità di moda per denunciare e mostrare i grandi problemi e le grandi ingiustizie che affliggono il mondo.