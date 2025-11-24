Lo scandalo sul San Carlo è lo specchio della guerra civile in Campania: e infatti ora che ci sono le elezioni tutti, da De Luca a Manfredi, si sono magicamente calmati

Domande, scenari possibili, per alcuni solo fantasie. Ma abbiamo più di un motivo per credere che la guerra civile all’interno della Fondazione sia lo specchio della crisi politica di Napoli e della Campania. Da un lato abbiamo chi su questa inchiesta ci ha costruito nei mesi più di un contenuto: parliamo dell’ex magistrato ed ex candidato sindaco di centrodestra Catello Maresca (sta puntando alle prossime comunali di Napoli?). Dall’altro abbiamo una regione che si è espressa fin tanto che De Luca non ha ottenuto una poltrona per il figlio, diciamo agosto, inizio settembre. Prima di allora lo scontro è stato ben più aspro ma lo stesso Manfredi, nelle ultime settimane, pare aver accettato Macciardi come sovrintendente. Macciardi che, come ricorda il Domani, è un uomo vicino a Fratelli d’Italia. Insomma, il gioco è chiaramente politico (ma evidentemente attira meno di quello a La Fenice di Venezia)

C’è tutto, insomma, abbastanza per viaggiare un po’ con l’immaginazione e chiedersi come mai i diretti interessati si siano magicamente chetati a ridosso delle regionali e nei giorni in cui ognuno, per altre vie, veniva fatto contento.