Reportage da New York, dove è tutto vero: il rock, il cinema e l’opulenza degli Stati Uniti nel Supersonic Tour con Ricky Russo

Il teletrasporto di New York si chiama metropolitana. Ti dilata il cervello: entri a Central Park, tra le anatre di Salinger e il silenzio, ed esci davanti all’Apollo Theatre ad Harlem, dove tutti sono di colore e i grattacieli cedono il posto alle chiese protestanti. Harlem mi rimarrà nel cuore e nello spirito finché campo. Siamo seduti su queste panche di legno e il direttore del coro gospel a cui assisteremo, microfono alla mano, ci prega di fare il giro largo nel caso in cui dovesse venirci in mente di andare in bagno durante l’esibizione. È un signore grassoccio con la voce più nera che abbia mai sentito che si comporta come una hostess mentre indica le uscite dell’aereo, niente di poetico. Stessa cosa poco più tardi, quando ci ricorda che alla fine passeranno a chiedere la mancia e che dare qualche dollaro non è buona creanza, è obbligatorio. Evidentemente siamo finiti in una trappola per turisti. Michela, una ragazza che abita vicino a Foligno, si è convinta a partire proprio quando Eleonora ha aggiunto la serata gospel al programma di viaggio, così mentre il tipo ripete per l’ennesima volta le informazioni sul cesso e quelle sulle mance un po’ mi spiace per lei. Poi, mentre i coristi si mettono in posizione, il tipo chiede se in sala c’è qualche cantante, confermando la sua vocazione da assistente di volo. Sta di fatto che seduta vicino a me ho Benedetta, Benedetta Alessi: un metro e sessanta scarsi, capelli arancio corti, sempre vestita come un soldato delle truppe speciali, piercing al naso, occhi verdi e un viso dai lineamenti dolcissimi. Benedetta è la leader dei Melancholia, una band di cui è difficile inquadrare il genere che è arrivata al mondo partecipando a X-Factor nel 2020. Benedetta è una vera punk, ci sto bene assieme. Comincio a sbracciarmi, il tipo mi vede. Lei scuote la testa, prova a opporre resistenza per evitarsi un’esibizione a freddo circondata da coristi a fissarla dal pulpito, io però insisto e il nostro steward la convince. Benedetta si alza in piedi e comincia a cantare Alone, un suo pezzo. Lo fa con una dolcezza e una profondità che mi portano a piangere. La gente è sbigottita. Applausi. Il nostro maestro di cerimonie è basito, quando si riprende chiede se qualcun altro vuole cantare. Farlo adesso sarebbe come fare il gioco delle tre carte dopo aver visto David Copperfield scomparire in una nuvola di fumo. E invece Michela si alza, prende il microfono e comincia a cantare pure lei, ha una voce bellissima. Si interrompe per un momento, “non ricordo le parole”, e riparte. Altro applauso, in effetti siamo una grande squadra.