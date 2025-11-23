Ma com’è il disco di Jovanotti fatto a NY? E Lucio Corsi che anticipa il Natale? Tutto quello che dovete sapere sui singoli della settimana

Tutti vogliono fare cantare stadi interi, platee oceaniche. I Bastille, di solito, ci riescono. E di certo la loro missione proseguirà con questa nuova, fredda e banale, “Save my soul”. Banale, ahimè, è anche il nuovo singolo di Noemi, che se la cava con i versi pre-ritornello ma si sgonfia al momento del dunque. Una chicca, invece, il nuovo pezzo, poeticamente rabbioso, di Tredici Pietro. Sornione, David Byrne non inventa nulla, ma “T shirt” è una gemma polemica e orecchiabile. E Jovanotti? Se ne torna da New York con un album latino in zona Fania. “Senza se e senza ma” è un bel modo per annunciare il nuovo progetto (“Niuiorcherubini” è già fuori in digitale). Non resta che abbandonarsi al Natale e alle sue atmosfere. Ci apre la porta Lucio Corsi.

BASTILLE, Save my soul

Già fra i pezzi preferiti dai fans in sede live, “Save my soul” esce ora ufficialmente. Con un “oh-oh-oh” grande quanto uno stadio, questo è un inno pianificato al millimetro. Nelle arene non mancherà di scaldare cuori già ben predisposti ad essere riscaldati, ma al nostro orecchio risulta viceversa freddo poiché, appunto, troppo meticolosamente calcolato. I Bastille corroborano così la loro posizione nella catena alimentare del pop-rock britannico. Restano il comfort food per chi è stanco, ha poche idee sul da farsi/cucinarsi e non ha tempo da perdere.

JOVANOTTI feat. SPANISH HARLEM ORCHESTRA, Senza se e senza ma (Jova Session 25)

Tratto da “Niuiorcherubini”, il nuovo album registrato in soli sei giorni di session a New York nell’ottobre 2025, ecco “Senza se e senza ma” con un’irresistibile Spanish Harlem Orchestra. Ok, il pezzo non raggiunge quelle vette schiumanti NY vibes a ogni nota che furono di Joe Bataan, Ray Barretto o Eddie Palmieri, ma sarebbe pretendere davvero troppo. Jovanotti in trasferta, piuttosto, pare sicuro quanto il Jovanotti casalingo. E in realtà è ben più spericolato. Baciato da un’ispirazione che finalmente, dopo troppi pezzi che pestavano i piedi per suonare a tutti i costi fighi e contemporanei, rivela un Lorenzo artisticamente adulto inebriato da passioni adulte. “Questo album non era previsto. Sopraffatto dalle notizie di guerre e da una sensazione di impotenza rispetto alla follia umana ho pensato di immergermi in qualcosa che amo e che mi fa sentire nel flusso della vita”, afferma Jovanotti. E si sente. Spontaneo, libero e liberato. Sincero.