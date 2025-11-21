Ma chi è Ofelia Passaponti, che conduce La Corrida al fianco di Amadeus sul Nove? Dalla vittoria di Miss Italia alla televisione

“Passaponti, chi era costei?”: se ve lo siete chiesti, è normale. Non per colpa della diretta interessata, ma perché i giorni in cui il nome della reginetta di bellezza rimbalzava nei tg, sono passati da quel dì. Sotto il fuoco incrociato dei tempi che cambiano, dell'inclusività pelosa che fa engagement sui social e delle rivendicazioni che “oltre le gambe c'è di più”, il concorso di Miss Italia è sparito dalla tv. E nonostante Patrizia Mirigliani continui a tenerlo in vita, del resto lo aveva creato il padre Enzo, la creatura non gode di buona salute. Tutt'altro: la sua è un'alimentazione forzata, prima fornita dallo streaming e poi, nell'ultima edizione, il ritorno in televisione, ma su San Marino Tv (e raiplay.it). Dunque se il nome di Ofelia Passaponti non dice niente ai più, ordinaria amministrazione: è la conseguenza di Miss Italia che s'è appannata. L'epoca è talmente lontana, che alla Corrida c'è anche il valletto: Alfonso Iannotta, professione modello.