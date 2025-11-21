Ma chi è Ofelia Passaponti, che conduce La Corrida al fianco di Amadeus sul Nove? Dalla vittoria di Miss Italia alla televisione

A quei pochi che ancora la guardano, non sarà sfuggita lei: la valletta de La Corrida in versione Amadeus, in onda su Nove ogni mercoledì in prima serata. Lunghi capelli scuri, presentazione del concorrente e via: riconfermata per il secondo anno, si tratta di Ofelia Passaponti. Sbrighiamo subito la pratica: toscana, nata a Siena nel 2000, laurea in Scienze della Comunicazione, modella e pallavolista, figlia a sua volta del pallavolista Alessandro Passaponti. E fin qui, le basi. Per amor di gossip, Ofelia Passaponti è fidanzata con Federico Casoni, cestista del Ravenna. Ma come ci è finita su Nove, ad accompagnare i “dilettanti allo sbaraglio” in studio? Risposta: grazie al titolo di Miss Italia 2024. La Passaponti infatti, si è aggiudicata la corona tutta tempestata di diamanti e, al solito, l'onere delle foto coi goielli Miluna che, sin dal 1996, è sponsor del concorso. Poco dopo l'elezione dunque, è diventata valletta nella prima edizione della Corrida condotta da Amadeus.
“Passaponti, chi era costei?”: se ve lo siete chiesti, è normale. Non per colpa della diretta interessata, ma perché i giorni in cui il nome della reginetta di bellezza rimbalzava nei tg, sono passati da quel dì. Sotto il fuoco incrociato dei tempi che cambiano, dell'inclusività pelosa che fa engagement sui social e delle rivendicazioni che “oltre le gambe c'è di più”, il concorso di Miss Italia è sparito dalla tv. E nonostante Patrizia Mirigliani continui a tenerlo in vita, del resto lo aveva creato il padre Enzo, la creatura non gode di buona salute. Tutt'altro: la sua è un'alimentazione forzata, prima fornita dallo streaming e poi, nell'ultima edizione, il ritorno in televisione, ma su San Marino Tv (e raiplay.it). Dunque se il nome di Ofelia Passaponti non dice niente ai più, ordinaria amministrazione: è la conseguenza di Miss Italia che s'è appannata. L'epoca è talmente lontana, che alla Corrida c'è anche il valletto: Alfonso Iannotta, professione modello.
Ofelia Passaponti comunque, la partecipazione al concorso la rivendica: in una recente intervista al portale Virgilio.it infatti, ha dichiarato che Miss Italia permette di “fare un percorso con certezze etiche, con un regolamento trasparente, alla luce del sole. Ed è uno dei pochissimi modi “puliti” per affacciarsi al mondo dello spettacolo: televisione, cinema, radio”. A differenza di altre modalità, ad esempio i social, che pure permettono di diventare popolari, ma con dinamiche meno trasparenti. Invece lo storico concorso dà “un'occasione pulita” da cui partire. Intanto ha partecipato alla trasmissione Matti da legare di Radio 2, condotta da Belén Rodriguez e Chiara Becchimanzi. E ora che si avvicina il Natale, la sua città l'ha scelta come testimonial per gli eventi che accompagneranno Siena in vista delle festività. Una serie di manifestazioni culturali che, Corrida a parte, la starebbero avvicinando al mondo della tv e del teatro: “La tv – ha detto a La Nazione – pur parlando della realtà lascia spesso spazio alla finzione. Il cinema e il teatro, attraverso la finzione, ti fanno ragionare sulla realtà e questo è stimolante e interessante”. A proposito: da buona senese, è un'appassionata del Palio. La contrada? Istrice.