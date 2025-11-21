Frida Khalo, il “Picasso donna” delle femministe hipster, da record: il suo autoritratto “El sueno” viene battuto all’asta per 54,7 milioni di dollari, tra monociglio, rivoluzione e martirio

Proprio lei, Frida, che soprattutto vive e brilla nel dato drammatico di una biografia, tragica e frastagliata, totemica, forse assai meno nel palmarès della grande storia dell’arte, sicuramente così almeno agli occhi della critica più severa e puntuta. Ma tant’è. Immaginarla pari del re e delle regine accanto ai maestri della pittura, si consenta la riflessione qualitativa, è probabilmente un eccesso di fiducia. Frida appartiene piuttosto alla borsa e al fixing delle leggende... Attraverso il suo volto innalzava fiori carnivori e poi, su tutto, un monociglio iconico, cinematografico, come divinità grottesca e insieme desiderabile del Messico più infiammato, crocifisso ai propri colori acidamente accesi, pigmento di luce e di morte. Fu Frida Kahlo sempre lì a contemplare e ritrarre sé stessa, per raggiungere il pozzo artesiano delle cose, forse perfino la botola del dolore che si fa icona, anzi, “veronica”, vera-immagine, reliquia del proprio corpo sfregiato dal destino.

Che Madonna, Lady Gaga e perfino le ragazze più anonime, ai lobi gli orecchini a replicarne il volto, ritenendola una sorta di Picasso al femminile, vagina in fronte, amuleto della dolente grazia aggressiva femminile, ne assolve comunque la modesta tecnica pittorica. Resta la sua vita a custodire un proprio vangelo personale di sangue e mestruo, una cristologia femminile, la spina dorsale spezzata, metafora di una corsa e un cammino interrotti... Frida e la sua colonna vertebrale offesa, ferita, e così mostrata sulla tela come tempio puntellato dai chiodi di una impossibile resurrezione medica, croce verticale, supplizio, anchilosi perenne, il letto come luogo di tortura, come orizzonte, altare...

D’istinto, ritrovandone ancora il volto, vengono in mente le parole di Vladimir Majakovskij, altrettanto caro ai coniugi Rivera, costui che così diceva: “Aiuto, sono crocifisso al foglio con i chiodi delle parole”.

I chiodi, così sia, i chiodi di Frida, e poi lei davanti all’abbraccio paterno del “suo” Diego, padre-amante adottivo, corpo ingombrante, moloch della pittura muralistica di un Messico pagano in rivolta, così quando l’arte per dovere militante pretendeva di innalzarsi sui muri e le palizzate dell’agit-prop, le muraglie del popolo in lotta, così da mostrare sé stessa alle masse, indicando loro il cammino per l’ennesima rivoluzione, sotto l’apologetica luce di Marx e Lenin, e forse anche di Trotskij. Infine di Stalin; se è vero che dopo un’infatuazione trotskista Frida e Diego si inginocchieranno davanti al Martello di Dio sovietico, ma questa è già un’altra storia.

L’album fotografico e pittorico di famiglia la pone accanto al ciclope Rivera, sebbene lei, Frida, esattamente Frida, manterrà comunque, ora e sempre, una cifra intimistica, trasfigurando il proprio volto, il proprio mezzobusto in un San Sebastiano al femminile. Frida martire trafitta dalle frecce del proprio mestruo mancato, Frida con un busto a stringerle il ventre come un cilicio, anima di gesso e metallo, un busto, un corpetto da farsi esso stesso opera, come fosse una tela da decorare, magari con la falce e martello della luminosa e insieme oscura fede comunista, o anche con i chiodi di un destino che la costringeva a vedere il mondo dalla prospettiva orizzontale di un letto.

A proposito di fede comunista, Frida e Diego blandiranno Trotskij, comporranno infine insieme a lui e ad André Breton i successivi e ulteriori comandamenti del Surrealismo, dove sogno e rivoluzione brillano nel medesimo domicilio ideologico. Ma forse c’è anche qualcosa di più, scabrosi dettagli delle singole autobiografie: se andiamo infatti a cercare negli album fotografici del fondatore dell’Armata Rossa, profeta ormai sconfitto e disarmato in esilio a Coyoacán, la sua casa-fortilizio, tra i cactus e l’agave, sobborghi di Città del Messico, ci sarà modo di trovare uno scatto domenicale dove Frida e Diego figurano, impettiti, tra i cactus, accanto al vecchio Leone e alla moglie Natalia, peccato che, a guardar bene, il volto di lei, proprio il volto di Frida, appaia sfigurato, violato da una punta acuminata di lapis, esatto, qualcuno si è accanito con astio puntuto proprio sul volto della nostra eroina pittrice. Intendiamoci, Trotskij, lo ha raccontato il suo segretario Jean van Heijenoort, era un invasato di sesso, perfino nei momenti in cui, braccato dai sicari di Stalin, gli stessi che alla fine riusciranno a conficcargli una piccozza nel cervello, avrebbe dovuto pensare alla sua IV Internzionale, metti, anche in quei momenti, tuttavia Lev Davidovic, mai veniva abbandonato dal pensiero della grazia femminile, così anche la vulva di Frida verrà sfiorata dal teorico della rivoluzione permanente... Sarà proprio Natalia, la compagna d’esilio del rivoluzionario, a sgraffiare, a sfigurare con la punta dell’astio di un lapis e del risentimento il volto della dirimpettaia, dell’ospite Frida, la “scimmia” adulatrice.