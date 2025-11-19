Cattelan fa cag*re, il vero artista è Justin Sun, l'acquirente del cesso d'oro venduto per il solo prezzo dell’oro. La fine dell’artista paraculo e capitalista e la vittoria delle criptovalute come creatrici di plusvalore artistico

Il cesso di Maurizio Cattelan, venduto al solo valore dell’oro con il quale è costruito (più i diritti d’asta), svela d’emblée due cose:

1. L’artista Maurizio Cattelan non produce più plusvalore e quindi, tout court, non fa più arte.

2. La vera arte di oggi è la criptovaluta, che è una raffinatissima forma di arte.

Non è un caso che l’acquirente (beffardo) dell’opera America – il cesso d’oro – sia un imprenditore cinese delle criptovalute, Justin Sun, già acquirente della “banana”, sempre di Cattelan. E, in un gesto artistico infinitamente superiore a quello dell’artista, la banana, comprata per 6,2 milioni di euro, se l’è semplicemente mangiata. In questa sfida a distanza tra creatori di plusvalore sta vincendo lui, e scommetto volentieri che nel water d’oro, girando un video che diventerà a sua volta un’opera d’arte, Justin Sun si regalerà una grandiosa cagata.

Forse non tutti sanno che alla base della criptovaluta insiste lo stesso, identico principio del mercato dell’arte: il valore non è dato da nient’altro che dal rapporto domanda–offerta. Le criptovalute vengono create “dal nulla”, proprio come il valore delle opere concettuali. È lo stesso meccanismo con cui, da quando le monete sono state svincolate dall’oro, si crea la moneta ufficiale: la cartamoneta che tenete in tasca è, di fatto, una litografia, un oggetto di design riproducibile secondo le leggi del mercato e non più secondo le leggi materiali delle riserve auree.

In questo senso Justin Sun è il vero artista dell’arte contemporanea. È diventato miliardario grazie a un’opera d’arte “nuova” e si lancia in uno scontro diretto con il mercato dell’arte tradizionale. Che sia cinese è un dettaglio che dovrebbe far riflettere, ma non è questa la sede.