Le canzoni più belle del 2025? La lista di MOW: da “Bad bunny” a Cremonini, gli Zen Circus e la colonna sonora di Stranger Thing, perché sì, siamo dei sentimentali, ma anche un po' dei maiali...

Emanuele Pieroni

Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Ok, sarò banale, ma è quello che è: “Volevo essere un duro” è la mia canzone del 2025. Un po’ per quel testo lì, che smonta e percula il mito della forza raccontando la grande vittoria che c’è negli sconfitti, ossia in tutti quelli che si sono accorti, fino a accettarlo, che la durezza è una maschera imparata male, più fragile della fragilità di chi, per proteggersi, sceglie ogni giorno di indossarla. E un po’ perché come fa a non piacerti Lucio Corsi così tutto storto, così tutto sgraziato e fuori dal tempo? Insomma dai, un personaggio che non chiede comprensione, né assoluzione, limitandosi a spiattellarci in faccia che crescere, a volte e anche quando si è già grandicelli, significa accettare di non assomigliare all’eroe che avevamo in mente. Signori, è raro coraggio.