Dopo il Grande Fratello, Signorini lascia anche Chi: poco prima della nuova puntata di Falsissimo arrivano le dimissioni del direttore

Nel numero di Chi in edicola mercoledì 4 marzo infatti, verrà pubblicata la lettera con cui Alfonso Signorini si congeda dai suoi lettori. Una decisione che era nell'aria da tempo: già a ottobre, scrive il giornalista, era stata comunicata a Mondadori la volontà di lasciare a breve anche la direzione editoriale del settimanale. Questo è il momento di farlo, prosegue.

Il saluto ai lettori continua spiegando che già da tempo, dopo la pandemia, Signorini si era reso conto quanto le priorità fossero cambiate e già dal 2023 aveva iniziato a sentire che il lavoro non venisse più al primo posto nella sua vita. Così il giornalista avrebbe trovato il coraggio di parlarne con Marina Berlusconi, “che prima di essere il mio editore è un'amica fraterna”, e concordare una soluzione meno traumatica dell'addio: la direzione di Chi nelle mani dello storico braccio destro, Massimo Borgnis, per assumere invece la direzione editoriale. In questo modo, avrebbe poturo continuanre a mantenere uno stretto rapporto sia con il giornale che con i lettori.

Nel saluto finale ai lettori, non manca un riferimento al ciclone innescato da Fabrizio Corona: “lo squallore si commenta da solo”, scrive Signorini. E ancora: "Esiste e continuerà ad esistere un mondo meraviglioso da raccontare, ma c'è anche uno squallido sottoscala, per fortuna assai più ristretto, fatto da chi vive ai margini, che si nutre di menzogne e di cattiverie, un sottoscala fatto anche da chi assiste a crimini e calunnie mostruose con un ghigno, una ironia, o peggio ancora con un silenzio che delinque quanto il crimine stesso". "Avrò modo -prosegue- di spiegarvi meglio tutto quello a cui sto alludendo. Non vedo l'ora di farlo, anche perché il mio rapporto con voi, care lettrici e cari lettori, si è sempre basato sulla chiarezza e l'onestà e difendere la mia professionalità e la mia persona è importante. Ma non è questo il momento giusto".