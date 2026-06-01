La zia Mara Venier ha buttato nella foresta Mammucari e ha portato in tv la "mamma del bosco" di Palmoli, Catherine Birmingham. E intanto, si prepara a un'altra edizione di "Domenica In"

Nell'arco di sei mesi, è andata proprio così: la mamma che rifiutava ogni tipo di diavoleria moderna, è finita a pubblicizzare la sua biografia in televisione. Ma senza parlare della vicenda di cui si è discusso per giorni, cioè l'unico motivo per cui è stata chiamata in tv.

Ma cosa ha detto la signora Birmingham? La "mamma del bosco" non parla italiano e non risponde a nessuna domanda sulla questione, dato che la situazione è complicata, ci sono di mezzo i minori e, soprattutto, è ancora tutto in svolgimento: ci parla invece della sua vita, dalla sua infanzia felice e di lei che in Australia aveva tanti amici italiani perché veniva da una famiglia molto aperta, poi Bali, il primo incontro con Nathan sull'isola, la Venier che ricorda che Catherine all'epoca non faceva nemmeno la ceretta. Insomma, un'intervista da gossip più che da protagonista di un caso che ha occupato le cronache per giorni.

Ma se una fine mesta per questa edizione dobbiamo ricordarla, è anche per un altro motivo: questo cinquantennale, partito come edizione corale, si è concluso senza Teo Mammucari.