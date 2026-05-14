Mara Venier ha rotto il caz*o: la conduttrice verso la prossima edizione di "Domenica In" su Rai 1, come ogni anno

È andata a finire che a settembre la trasmissione è ripartita con ben quattro conduttori, almeno sulla carta, e uno spot governativo con tanto di collegamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: l'occasione era la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Niente male per l'edizione cui spettava festeggiare i 50 anni della storica trasmissione di Rai 1 e che, proprio per questo motivo, aveva intenzione di puntare su una conduzione corale, con la Venier affiancata da Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

Ma nessuno può mettere Mara in un angolo, così, di puntata in puntata, i co-conduttori hanno presto perso spazio e il programma è tornato esattamente come era prima: saldamente in mano alla Venier, con le solite interviste ai soliti amici e vecchie glorie. Il gioco di Mammucari con i telespettatori da casa, estinto per lasciare spazio ad alcuni sketch.

Adesso è tornato maggio, Rai 1 manda di nuovo in onda le repliche di Montalbano e le teche di MIlleunaCover Sanremo. E Mara Venier si avvia di nuovo verso la conduzione di Domenica In, come da tradizione. Si parla di rinnovamento del format: anche l'edizione che giunge a conclusione, doveva rappresentare un cambiamento, con i risultati che abbiamo visto. Tuttavia, al di là del rinnovamento, sembrerebbe che in Rai si continui a ignorare una domanda importantissima per raggiungere l'obiettivo, e cioè: ma non sarà che la Venier ha stufato?