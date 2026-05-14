O così o Pomì. Casalasco a TuttoFood: il pomodoro è buono e funziona (e può diventare pop art)

Parliamo anche di concentrato, un prodotto trasversale ai vari marchi (da Pumarò a Pomì) sempre più di moda grazie al fine dining e alla riscoperta delle ricette tradizionali (dai ragù alle sale di pesce). “C'è un mercato di consumatori che arrivano anche da altri Paesi che utilizzano il concentrato come elemento passepartout. Il concentrato è una pietra miliare, un prodotto fondamentale della cucina, per via della sua intensità, della sua riconoscibilità. Un tempo il concentrato si affettava e si vendeva sulla carta, poi nella latta, noi abbiamo scelto di recuperare come soluzione quella del tubetto, che è molto attraente, anche perché è perfetto per la famiglia, anche con i bimbi. Altra qualità del tubetto: lo prendi, lo spremi, poi lo chiudi e lo metti in frigo, basta aprirlo e vedere se va ancora bene oppure no; il fatto che spremendolo l’aria non entri e non resti a contatto per troppo tempo con la salsa allunga la durata del prodotto, cosa che nei contesti casalinghi è semplicemente fondamentale”.