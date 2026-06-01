Stefano De Martino sta per rivoluzionare Sanremo, ma questo significherà rinunciare alla serata migliore di tutte?

A dare la notizia, Dagospia. Ma se in un primo momento sembrava che sarebbe saltata la serata cover, ci ha pensato Repubblica: no, il venerdì dedicato alle cover rimane. La serata Eurovision potrebbe dunque essere la terza: nelle prime due ascolteremmo i pezzi in versione sanremese, poi rivisitati per l'Eurovision, seguirebbero dunque duetti e cover e, al sabato, la finalissima per scoprire il vincitore del Festival.

Spesso si è chiesto un evento apposito per l'ESC, dato che il primo classificato di Sanremo potrebbe non sembrare adatto: pubblico diverso, obiettivi e contesto altrettanto diversi. È altrettanto vero che da quando l'Italia è rientrata a tutti gli effetti nella competizione nel 2011, con le eccezioni di Emma e Francesca Michielin (a cui avevano ceduto il posto gli Stadio), è sempre rientrata nei primi dieci posti. Tutti brani che arrivavano proprio dalla riviera ligure, incluse quella Soldi di Mahmood che aveva sfiorato la vittoria e Zitti e Buoni dei Maneskin che, invece, era riuscita a portare il baraccone in Italia per l'edizione del 2022.

A proposito di Maneskin poi, sarebbe prevista anche la reunion al Festival 2027, come ha annunciato Fiorello durante La Pennicanza. Non è un mistero del resto, che Stefano De Martino si stia facendo affiancare da Fabrizio Feraguzzo per quanto riguarda la direzione musicale: si tratta di uno dei manager musicali più influenti del nostro Paese, nonché proprio colui che aveva curato la produzione di Zitti e Buoni e manager del gruppo che lo aveva scelto dopo aver salutato Marta Donà.