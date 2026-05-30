Intervista totale ad Andrea Pezzi, il Carmelo Bene della TV: “Programmi come ‘La zanzara’ sono miei figli. Volevo rompere l’ipocrisia, ma non mi sono mai spinto alla pornografia e all’esibizionismo stupido”

Se fossi un regista, come racconteresti la tua storia — da conduttore a direttore occulto di MTV Italia fino all’intelligenza artificiale? Quanto è “fica” la tua storia?

Non è male, devo dire… Fin qui il mio viaggio è stato molto divertente.Sono sempre riuscito a trovargli un significato alle cose… Ti direi che negli errori è facilissimo trovarlo un significato. Quando le cose vanno bene, è il significato che trova te, invece…

Perché MTV Italia in quegli anni era un laboratorio televisivo, grafico, di modi e atteggiamenti? E cosa hai capito lì? In cosa ti ha cambiato quell’esperienza?

MTV è stato un giardino della creatività ed è difficile comprenderlo per chi non lo ha vissuto… Vivevo a Londra e mi confrontavo con una tribù internazionale di creativi: facevamo arte e la travestivamo da comunicazione.

"Kitchen" è stato uno dei primi esempi di format di TV sperimentale: quanto era consapevole quella scelta? E oggi ci sono cose simili su internet? La tua TV si è mangiata internet?

Io non credo che le cose migliori nascano da un processo razionale: semplicemente ti attraversano e tu le fai. Poi col tempo capisci quello che hai fatto. Internet, soprattutto per me, era un linguaggio. Quando ho fatto il programma “2008” su Italia Uno ho scelto di parlare guardando in camera e dando del tu a ogni singolo telespettatore. Parlavo proprio al singolare e questo linguaggio successivamente è diventato la norma della televisione, così come oggi lo è nei social network.

A un certo punto hai lasciato la televisione, la fama ed anche qualche bella donna: cosa è cambiato in te? Sei soddisfatto o te la racconti?

Sono soddisfattissimo… Ho creato il mondo a modo mio e oggi lo abito con una libertà che al tempo non avrei neanche potuto sognare di avere. Le donne sono la parte di me che più mi affascina. Non penso di avere mai lasciato nessuna delle mie fidanzate, perché le amo ancora tutte. Quando qualcuno mi entra dentro e mi cambia la vita più o meno consapevolmente, ne diventa parte.

Il passaggio da contenuti a piattaforme e dati è stato graduale: come ci sei arrivato? Insomma, sei un Peter Thiel della pubblicità?

Considero Peter Thiel una persona pericolosa, molto ignorante e pericolosa. Quello che facciamo noi con MINT si muove nella direzione ostinata e contraria rispetto a quella che lui manifesta nei suoi discorsi, prima ancora che nella sua azienda. MINT usa l’intelligenza artificiale per aumentare la libertà e la capacità di ragionare degli umani, non li sostituisce, non li rende inutili. Rispetto all’evoluzione del digitale il discorso sarebbe lungo: io la divido in quattro grandi fasi conseguenti: liquid economy, sharing economy, data economy ed AI economy.

Progetti utopici come OVO e poi MINT raccontano due fasi diverse: cosa hai imparato dagli errori? Quanto è importante l’utopia nella tua vita

OVO non era un progetto utopistico. Era un progetto di grande potenziale eseguito male. In particolare, ho sbagliato il socio. Ho avuto in società Fininvest e mi sono trovato in mezzo a una guerra tra giganti, quando Berlusconi ha fatto una legge contro Sky, che era il mio primo cliente. Poi i miei soci hanno disatteso gli impegni e fermato gli investimenti prima che il piano industriale fosse completato. Insomma, ho imparato che è sempre meglio non mettere la propria vita e il proprio destino nelle mani di chi è più ricco e potente di te. Per piccolo che sia ogni progetto imprenditoriale, è valido quando sei libero di fare i tuoi errori e piano piano imparare a fare meglio.