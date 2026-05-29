Gué ha caricato TonyPitony sulla “Cadillac” per togliergli la maschera?

Stanotte su tutte le piattaforme è uscito Cadillac, il featuring di TonyPitony, Gué e Shablo. Ma facciamo qualche passo indietro. La memoria ci conduce immediatamente all’intervista di qualche mese fa, a The BSMT di Gianluca Gazzoli, quando Tony esprimeva il desiderio di collaborare con Gué, a onor del vero.

Nella stessa intervista, mimava un poco diplomatico “s*ca” alla domanda su diverse collaborazioni che gli avevano proposto artisti ed etichette dello showbiz musicale. A meno che non gli avessero fatto una “vera proposta” da cinquanta milioni di euro. Salvo poi specificare di ritenersi aperto a una collaborazione capace di essere una contaminazione tra artisti diversi.

In teoria, quindi, Cadillac dovrebbe risultare una contaminazione tra Tony e Gué. In pratica, è solo l’ennesima operazione di marketing.

È risaputo che Gué è il simbolo dell’imprenditoria musicale. Per molti - giustamente - rimane ancora un fuoriclasse nel mondo urban, ma sarebbe ipocrita ignorare che dove c’è da “grattare”, c'è Guè. TonyPitony è il personaggio musicale più succulento dell’ultimo anno. Il suo successo è in ascesa ma, come spesso accade, successo e qualità sono destinati a percorrere strade parallele.

Sorge il dubbio di aver sopravvalutato il cantautore siculo, quando lo si sente mettere in rima un paio di frasi zozze in Cadillac. Davvero Tony era tutto qua? Eppure abbiamo creduto che i suoi brani politicamente scorretti fossero parte di una visione. E probabilmente lo sono stati. Ma ora che il business chiama, diventa difficile non rispondere nell’unico modo possibile: abbassare gli standard.

E questo è ciò che TonyPitony ha fatto in Cadillac. Cercava la contaminazione e invece si è lasciato contaminare passivamente, non dall’arte, ma dall’industria, facendo ciò che il sistema ha sempre voluto da lui: ridurlo a colui che canta zozzerie per vendere facile. Privandolo della sua cifra stilistica, che non è fatta solo di parolacce e stereotipi dissacrati, ma contiene - o a questo punto potremmo dire conteneva - un grosso dito medio a quella stessa industria musicale che combina feat strategici per scalare le classifiche. La stessa in cui oggi anche lui ha deciso di immergersi.