Gué ha caricato TonyPitony sulla “Cadillac” per togliergli la maschera?

Stanotte su tutte le piattaforme è uscito Cadillac, il featuring di TonyPitony, Gué e Shablo. Ma facciamo qualche passo indietro. La memoria ci conduce immediatamente all’intervista di qualche mese fa, a The BSMT di Gianluca Gazzoli, quando Tony esprimeva il desiderio di collaborare con Gué, a onor del vero.
Nella stessa intervista, mimava un poco diplomatico “s*ca” alla domanda su diverse collaborazioni che gli avevano proposto artisti ed etichette dello showbiz musicale. A meno che non gli avessero fatto una “vera proposta” da cinquanta milioni di euro. Salvo poi specificare di ritenersi aperto a una collaborazione capace di essere una contaminazione tra artisti diversi.
In teoria, quindi, Cadillac dovrebbe risultare una contaminazione tra Tony e Gué. In pratica, è solo l’ennesima operazione di marketing.
È risaputo che Gué è il simbolo dell’imprenditoria musicale. Per molti - giustamente - rimane ancora un fuoriclasse nel mondo urban, ma sarebbe ipocrita ignorare che dove c’è da “grattare”, c'è Guè. TonyPitony è il personaggio musicale più succulento dell’ultimo anno. Il suo successo è in ascesa ma, come spesso accade, successo e qualità sono destinati a percorrere strade parallele.
Sorge il dubbio di aver sopravvalutato il cantautore siculo, quando lo si sente mettere in rima un paio di frasi zozze in Cadillac. Davvero Tony era tutto qua? Eppure abbiamo creduto che i suoi brani politicamente scorretti fossero parte di una visione. E probabilmente lo sono stati. Ma ora che il business chiama, diventa difficile non rispondere nell’unico modo possibile: abbassare gli standard.
E questo è ciò che TonyPitony ha fatto in Cadillac. Cercava la contaminazione e invece si è lasciato contaminare passivamente, non dall’arte, ma dall’industria, facendo ciò che il sistema ha sempre voluto da lui: ridurlo a colui che canta zozzerie per vendere facile. Privandolo della sua cifra stilistica, che non è fatta solo di parolacce e stereotipi dissacrati, ma contiene - o a questo punto potremmo dire conteneva - un grosso dito medio a quella stessa industria musicale che combina feat strategici per scalare le classifiche. La stessa in cui oggi anche lui ha deciso di immergersi.
TonyPitony lo aveva già fatto di recente con Tommy Cash e noi di MOW avevamo parlato bene di L’ammor. Perché il brano è un capolavoro di scrittura dadaista e riesce ad unire perfettamente l’attitudine dei due artisti, confermando l’identità di Tony che non ha mai snobbato quel tipo di comunicazione che pare perculare lo stesso trash di cui si nutre. Poi, certo, era anche quella una chiara operazione di marketing, ma nel repertorio di Tony ci stava bene. Gli avevamo pure perdonato di essere venuto meno alla promessa di ca*are sul palco dell’Ariston, perché la sua esibizione con Ditonellapiaga era già stata abbastanza rivoluzionaria da poter fare a meno delle trasgressioni.
Con Cadillac, invece, TonyPitony ha scelto un’altra collocazione. In Cadillac TonyPitony non c’é. Seppur la sua strofa e il suo ritornello siano il pezzo forte del brano. Ma se proviamo ad allargare lo sguardo, di quel concept a cui ci ha abituati, non è rimasto niente. Se vogliamo entusiasmarci per la rima sul pelo, facciamolo pure. Ma l’impressione è che quando Tony cantava di dinamiche sessuali nel suo disco, lo faceva libero da ogni strategia. Adesso che la sua strategia la vende ai piani alti, è un po’ meno divertente.
Forse avremmo voluto che Tony continuasse a rispondere “s*ca” con tanto di gesto a chiunque lo corteggiasse per avere un featuring con lui. Invece ce lo ritroviamo accanto a Cosimoney - Guè - a cantare la battuta sporca da barzelletta di Pierino.
Lo abbiamo immaginato un libero antieroe dell’industria discografica e ce lo siamo ritrovati amico del “diablo”, per citare Madame. E fu così che TonyPitony divenne Tony Tormentoni e la maschera cadde.
Ma, in fondo, speriamo ancora che Cadillac sia solo un abbaglio e che presto Tony torni come il figliol prodigo.