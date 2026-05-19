"The Unknown" con Elettra Lamborghini e Scintilla è il "Pechino Express" a risparmio di Rai 2

Il "the unknown" che dà il titolo al programma, adattamento italiano del format olandese Het Onbekende, è l'ignoto che i concorrenti trovano al bivio. Divisi infatti in due squadre, i viaggiatori raggiungono delle tappe intermedie dove possono scegliere tra l'opzione "noto" e quella "ignoto": di volta in volta, le due squadre devono valutare se l'opzione "ignoto" possa essere più semplice di quella del "noto" per proseguire. Ogni volta una decisione, attraversando sfide e prove di vario genere, fino alla tappa di fine percorso, chiamata "Casa madre". Le due squadre sono composte da sei concorrenti ciascuna, una composta da volti noti e l'altra da nip: per i vip troviamo Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesco Manzini, Soleil Sorge e addirittura Pino Strabioli, concorrente molto rimpianto dal gruppo quando si palesano domande di cultura ma lui è a riposo. Un cast vip, questo va dato atto a The Unknown, per niente scontato: la presenza della Manzini in contemporanea qui e al Grande Fratello Vip si spiega con la messa in onda, dato che l'adventure game calabro era stato registrato lo scorso anno e giaceva in attesa di essere proposto.

Alla fine, la rete ha deciso di testarlo tra maggio e giugno, facendo fare filotto a Elettra Lamborghini, che in questa stagione televisiva, è stata onnipresente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.