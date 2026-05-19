"The Unknown" con Elettra Lamborghini e Scintilla è il "Pechino Express" a risparmio di Rai 2

Chi ha bisogno dell'Asia o della giungla della Malesia, quando c'è la Calabria? Come in Pechino Express e Money Road infatti, su Rai 2 è partito un viaggio zaino in spalla: si tratta di The Unknown-Fino all'ultimo bivio. Ma appunto: perché andare in Oriente o cercare luoghi esotici, quando le montagne impervie, le strade a picco sul mare, il terreno brullo ce l'abbiamo già in Calabria? In giro nei paesini alla ricerca di murales, come su un quad in avanzata tra le campagne, il programma non è solo un grandissimo spot per la Regione Calabria: è un tentativo di trovare un programma che possa puntare alla stessa nicchia dei due show di Sky. E del resto, il format di Pechino Express in Italia ci era arrivato nel 2012 proprio grazie a Rai 2.
Alla conduzione, una coppia nuova di zecca: Elettra Lamborghini e GIanluca Scintilla, che pure di Pechino è stato concorrente nell'edizione 2015.
Il "the unknown" che dà il titolo al programma, adattamento italiano del format olandese Het Onbekende, è l'ignoto che i concorrenti trovano al bivio. Divisi infatti in due squadre, i viaggiatori raggiungono delle tappe intermedie dove possono scegliere tra l'opzione "noto" e quella "ignoto": di volta in volta, le due squadre devono valutare se l'opzione "ignoto" possa essere più semplice di quella del "noto" per proseguire. Ogni volta una decisione, attraversando sfide e prove di vario genere, fino alla tappa di fine percorso, chiamata "Casa madre". Le due squadre sono composte da sei concorrenti ciascuna, una composta da volti noti e l'altra da nip: per i vip troviamo Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesco Manzini, Soleil Sorge e addirittura Pino Strabioli, concorrente molto rimpianto dal gruppo quando si palesano domande di cultura ma lui è a riposo. Un cast vip, questo va dato atto a The Unknown, per niente scontato: la presenza della Manzini in contemporanea qui e al Grande Fratello Vip si spiega con la messa in onda, dato che l'adventure game calabro era stato registrato lo scorso anno e giaceva in attesa di essere proposto.
Alla fine, la rete ha deciso di testarlo tra maggio e giugno, facendo fare filotto a Elettra Lamborghini, che in questa stagione televisiva, è stata onnipresente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.
Affidato al montaggio, con la conduzione della Lamborghini e Scintilla che è più un raccordo che una conduzione vera e propria, The Unknown è il Pechino Express a basso budget della Rai. Dopo il passaggio del programma a Sky, era il 2020, l'azienda aveva perso uno dei suoi prodotti di punta, capace di unire cultura e intrattenimento leggero: The Unknown è la risposta in salsa calabra, se solo l'azienda avesse deciso di valorizzare il prodotto.
Un'operazione invece, a cui la Rai non ha creduto abbastanza: a partire dalla promozione, che ha lasciato l'adventure game abbandonato a se stesso in un angolino del palinsesto, a fine maggio quando la stagione televisiva puzza già di fine anno scolastico. Cosa rimane, oltre alle potenzialità? A questo punto, Elettra Lamborghini che fa le prove da conduttrice insieme a Fubelli.