Da Rai 1 con "Canzonissima" a Rai 2 con "The Unknown" e l' "Eurovision", Elettra Lamborghini è ovunque: e se si stesse preparando come co-conduttrice di Sanremo 2027?

Insomma: la Lamborghini vorremmo averla in garage, invece ce la ritroviamo sul piccolo schermo. L'ereditiera che twerkava al ritmo di Pem Pem vuole crescere e ora, benedetta da un cognome importante e una simpatia naturale, porta il suo personaggio ovunque trovi spazio. E di spazio, a quanto pare, ce n'è parecchio per lei: sia per testarsi alla conduzione che per attestarsi come personaggio televisivo da far conoscere al grande pubblico.

Cantante, conduttrice, ospite: Elettra Lamborghini funziona meglio come elemento di rottura che come protagonista, perfetta in qualche gag dove c'è da scompigliare più che come condottiera della nave. Intanto, anche il personaggio eccentrico ha già smussato proprio quegli elementi sopra le righe che l'avevano caratterizzato all'esordio: la Lamborghini parla senza problemi di "patonga", ma poi racconta di essere assolutamente devota al marito e che sarebbe pure casta, se non fosse tanto innamorata, perché in fondo non è così attratta.

A proposito di "patonga" e dell'intervista a Belve: al primo giro, era il 2022, miss "viva viva la Carrà" si era rifiutata di firmare la liberatoria, mandando in soffitta il registrato per il programma di Rai 2. A distanza di quattro anni invece, la Lamborghini è tornata a sedersi sullo sgabello, ha tenuto testa alla padrona di casa, ci ha fatto il piacere di non piangersi addosso come tanti "figli di", e ne è uscita con la liberatoria firmata. Certo, il giorno dopo si lamentava via social del risultato, perché avrebbe registrato in "burn out", ma non si può mica volere tutto.