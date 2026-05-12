Da Rai 1 con "Canzonissima" a Rai 2 con "The Unknown" e l' "Eurovision", Elettra Lamborghini è ovunque: e se si stesse preparando come co-conduttrice di Sanremo 2027?

Ma non è che alla fine ce la ritroviamo pure co-conduttrice a Sanremo? Le manca solo quello ormai, a Elettra Lamborghini: negli ultimi mesi infatti, l'Elettra nazionale è ovunque. Basti pensare a Rai 2, dove dopo l'esperienza di Boss in Incognito, è tornata a pieno ritmo: prima l'intervista a Belve, poi adesso, il nuovo adventure game The Unknown - Fino all'ultimo bivio con Gianluca Fubelli e, subito la sera seguente, il commento dell'Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi. Tutto qui? No, anche se comunque non sarebbe poco. Nel frattempo ci sono stati anche il Festival 2026 e, a seguire, la nuova edizione di Canzonissima su Rai 1, dove la Lamborghini voleva assolutamente dimostrare di saper cantare: intento nobilissimo, se non fosse che aveva appena partecipato proprio a Sanremo, evento che almeno in teoria, sarebbe il Festival della Canzone Italiana, nonché il massimo evento televisivo del Paese. Partecipazione che non era nemmeno la prima, ma almeno la Lamborghini è consapevole: come ha detto alla Fagnani, se non avesse quel cognome, probabilmente non sarebbe nemmeno riuscita ad arrivare all'Ariston.
Insomma: la Lamborghini vorremmo averla in garage, invece ce la ritroviamo sul piccolo schermo. L'ereditiera che twerkava al ritmo di Pem Pem vuole crescere e ora, benedetta da un cognome importante e una simpatia naturale, porta il suo personaggio ovunque trovi spazio. E di spazio, a quanto pare, ce n'è parecchio per lei: sia per testarsi alla conduzione che per attestarsi come personaggio televisivo da far conoscere al grande pubblico.
Cantante, conduttrice, ospite: Elettra Lamborghini funziona meglio come elemento di rottura che come protagonista, perfetta in qualche gag dove c'è da scompigliare più che come condottiera della nave. Intanto, anche il personaggio eccentrico ha già smussato proprio quegli elementi sopra le righe che l'avevano caratterizzato all'esordio: la Lamborghini parla senza problemi di "patonga", ma poi racconta di essere assolutamente devota al marito e che sarebbe pure casta, se non fosse tanto innamorata, perché in fondo non è così attratta.
A proposito di "patonga" e dell'intervista a Belve: al primo giro, era il 2022, miss "viva viva la Carrà" si era rifiutata di firmare la liberatoria, mandando in soffitta il registrato per il programma di Rai 2. A distanza di quattro anni invece, la Lamborghini è tornata a sedersi sullo sgabello, ha tenuto testa alla padrona di casa, ci ha fatto il piacere di non piangersi addosso come tanti "figli di", e ne è uscita con la liberatoria firmata. Certo, il giorno dopo si lamentava via social del risultato, perché avrebbe registrato in "burn out", ma non si può mica volere tutto.
Ma quanto paga il personaggio Lamborghini in tv? Per ora, non molto: l'esordio di The Unknown ad esempio, è stato in linea con i dati di rete: un 4,6% di share e 674mila telespettatori, segno che il personaggio non ha un pubblico che la segue in tv nonostante i suoi 7milioni di follower su Instagram.
Ma a vederla così presente, il dubbio viene davvero: e se puntasse davvero a Sanremo 2027?