Ma è "Canzonissima" o "Parlando con le Stelle"? Il nuovo show di Milly Carlucci cita il passato, ma il sabato sera di Rai 1 è solo una lunghissima noia

Canzonissima ha ripetuto alcuni elementi caratterizzanti di Ballando con le Stelle. A partire dalla sequenza formata da: lunga clip per introdurre il concorrente, esibizione, logorrea della giuria al termine. In fondo, basta ricordare il numero di giurati, che la conduttrice aveva dichiarato che non sarebbe stata una giuria polemica, per capire com'è finita la storia: complimenti all'artista per la sua versione del pezzo, commenti interminabili. Insomma, in sintesi: noia. Anche perché Canzonissima si fregia pure dell'altro elemento caratterizzante dei programmi di Milly Carlucci: la giuria posizionata a sinistra della scena? No, la fine quasi all'una e mezza di notte. Tanto è servito, perché la giuria riuscisse a scegliere la cover migliore e, come in una visione mistica, scorressero i titoli di coda.

Titoli di coda durante i quali, una domanda continuava a non andarsene: ma se questa Canzonissima non è una gara, se il focus è sulla canzone e non su chi la canta, ma allora perché ci hanno rifilato quelle clip così lunghe sugli artisti e tutte quelle chiacchiere?