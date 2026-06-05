Cesare Cremonini come Vasco? Vi spieghiamo perché il suo show è sempre un fenomeno raro

Ma ve ne siete accorti che oltre a Vasco e Ultimo, chi riesce a portare intere città ai live è Cesare Cremonini? Un artista esploso nei primi anni Duemila come frontman di una band chiamata Lunapop, che molti erroneamente pensavano sarebbe stato il fenomeno teen del momento e, invece, è rimasta un cult della musica pop anni Duemila. Inoltre, Cremonini è stato uno dei pochi in Italia a riuscire da solista, superando anche l’enorme successo della band. Un recente esempio è Damiano David che sì, è riuscito ad ottenere grande successo da solista, ma non tanto da equiparare quello dei Måneskin. Non a caso si parla di una loro reunion al prossimo Festival di Sanremo.

C’è una questione, però, che riguarda il parametro con il quale per anni è stato misurato il successo di un artista dal vivo: quanti stadi riesce a riempire. Oggi, però, potrebbe non essere più sufficiente.

L'estate 2026 segna infatti un passaggio che va oltre il tradizionale confronto tra sold out e classifiche. Con il suo nuovo tour, Cesare Cremonini sta portando il live italiano dentro una dimensione diversa, fatta di grandi spazi aperti e capienze da festival internazionali, con una capacità di mobilitazione del pubblico che raramente si era vista nel panorama musicale italiano contemporaneo.

Per capire la portata del fenomeno bisogna partire da un dato spesso trascurato. Ovvero che non tutti i concerti “grandi” sono uguali.

Negli ultimi anni si è assistito a una certa semplificazione del racconto mediatico. Eventi molto diversi vengono spesso messi sullo stesso piano soltanto perché ospitati nella medesima location. Ma un concerto al Circo Massimo può significare cose molto differenti a seconda della configurazione utilizzata, delle capienze effettive e del modello produttivo adottato. Come nel caso di Achille Lauro che aveva suonato al Circo Massimo, ma nella versione ridotta con le tribune laterali (circa 30 mila persone). Senza considerare il fatto che un Achille Lauro, per esempio, dispone di un’immagine televisiva che contribuisce a mantenerlo “in hype”, diverso è ciò che accade a Cesare Cremonini, che non è molto presente nello showbiz italiano.

Nel caso di Cremonini, le dimensioni in gioco sono quelle dei grandi greenfield, ossia eventi costruiti in aree aperte enormi, spesso fuori dai centri urbani, progettate per accogliere decine di migliaia di persone. Le cinque date principali del tour parlano da sole: Roma, Circo Massimo: 64.000 spettatori; Milano, Ippodromo La Maura: 78.500 spettatori; Imola, Music Park Arena: 75.000 spettatori; Firenze, Visarno Arena: 60.000 spettatori.

Solo Vasco lo aveva fatto in passato che però - va puntualizzato - appartiene a una dimensione diversa e interessa una generazione distante da quella di Cremonini. E in un contesto in cui si è parlato spesso di finti sold out, la capacità di riempire realmente grandi spazi, non può essere considerata un dettaglio.

Non si tratta di semplici concerti all'aperto, bensì di eventi che si avvicinano per scala e organizzazione ai grandi festival internazionali.

La differenza sostanziale è che qui non esiste una line-up capace di distribuire l'attrattività tra più artisti, tutto il peso dell'evento ricade su un solo nome.

Storicamente, questi spazi sono stati il terreno naturale dei festival, dove il pubblico acquista un biglietto per vivere un'esperienza collettiva costruita attorno a decine di artisti. Nel caso di Cremonini, invece, è il singolo performer a sostenere da solo la capacità di attrazione che normalmente appartiene a un intero cartellone. È un cambio di paradigma tutt'altro che trascurabile.

Un greenfield, infatti, non offre le comodità di uno stadio, richiede spostamenti più complessi, tempi più lunghi, nonché una pianificazione maggiore. Partecipare diventa una scelta attiva e per molti spettatori significa organizzare una trasferta, trasformando il concerto in una vera esperienza.