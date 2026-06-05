Cesare Cremonini come Vasco? Vi spieghiamo perché il suo show è sempre un fenomeno raro

Ma ve ne siete accorti che oltre a Vasco e Ultimo, chi riesce a portare intere città ai live è Cesare Cremonini? Un artista esploso nei primi anni Duemila come frontman di una band chiamata Lunapop, che molti erroneamente pensavano sarebbe stato il fenomeno teen del momento e, invece, è rimasta un cult della musica pop anni Duemila. Inoltre, Cremonini è stato uno dei pochi in Italia a riuscire da solista, superando anche l’enorme successo della band. Un recente esempio è Damiano David che sì, è riuscito ad ottenere grande successo da solista, ma non tanto da equiparare quello dei Måneskin. Non a caso si parla di una loro reunion al prossimo Festival di Sanremo.
C’è una questione, però, che riguarda il parametro con il quale per anni è stato misurato il successo di un artista dal vivo: quanti stadi riesce a riempire. Oggi, però, potrebbe non essere più sufficiente.
L'estate 2026 segna infatti un passaggio che va oltre il tradizionale confronto tra sold out e classifiche. Con il suo nuovo tour, Cesare Cremonini sta portando il live italiano dentro una dimensione diversa, fatta di grandi spazi aperti e capienze da festival internazionali, con una capacità di mobilitazione del pubblico che raramente si era vista nel panorama musicale italiano contemporaneo.
Per capire la portata del fenomeno bisogna partire da un dato spesso trascurato. Ovvero che non tutti i concerti “grandi” sono uguali.
Negli ultimi anni si è assistito a una certa semplificazione del racconto mediatico. Eventi molto diversi vengono spesso messi sullo stesso piano soltanto perché ospitati nella medesima location. Ma un concerto al Circo Massimo può significare cose molto differenti a seconda della configurazione utilizzata, delle capienze effettive e del modello produttivo adottato. Come nel caso di Achille Lauro che aveva suonato al Circo Massimo, ma nella versione ridotta con le tribune laterali (circa 30 mila persone). Senza considerare il fatto che un Achille Lauro, per esempio, dispone di un’immagine televisiva che contribuisce a mantenerlo “in hype”, diverso è ciò che accade a Cesare Cremonini, che non è molto presente nello showbiz italiano.
Nel caso di Cremonini, le dimensioni in gioco sono quelle dei grandi greenfield, ossia eventi costruiti in aree aperte enormi, spesso fuori dai centri urbani, progettate per accogliere decine di migliaia di persone. Le cinque date principali del tour parlano da sole: Roma, Circo Massimo: 64.000 spettatori; Milano, Ippodromo La Maura: 78.500 spettatori; Imola, Music Park Arena: 75.000 spettatori; Firenze, Visarno Arena: 60.000 spettatori.
Solo Vasco lo aveva fatto in passato che però - va puntualizzato - appartiene a una dimensione diversa e interessa una generazione distante da quella di Cremonini. E in un contesto in cui si è parlato spesso di finti sold out, la capacità di riempire realmente grandi spazi, non può essere considerata un dettaglio.
Non si tratta di semplici concerti all'aperto, bensì di eventi che si avvicinano per scala e organizzazione ai grandi festival internazionali.
La differenza sostanziale è che qui non esiste una line-up capace di distribuire l'attrattività tra più artisti, tutto il peso dell'evento ricade su un solo nome.
Storicamente, questi spazi sono stati il terreno naturale dei festival, dove il pubblico acquista un biglietto per vivere un'esperienza collettiva costruita attorno a decine di artisti. Nel caso di Cremonini, invece, è il singolo performer a sostenere da solo la capacità di attrazione che normalmente appartiene a un intero cartellone. È un cambio di paradigma tutt'altro che trascurabile.
Un greenfield, infatti, non offre le comodità di uno stadio, richiede spostamenti più complessi, tempi più lunghi, nonché una pianificazione maggiore. Partecipare diventa una scelta attiva e per molti spettatori significa organizzare una trasferta, trasformando il concerto in una vera esperienza.
È qui che emerge il dato forse più interessante. Il successo di queste date suggerisce che una parte del pubblico non considera più il live come un semplice intrattenimento serale, ma come un appuntamento da condividere, un rito collettivo capace di generare appartenenza.
In questo senso, il fenomeno Cremonini racconta qualcosa di più ampio rispetto alla carriera del singolo artista, ovvero l'evoluzione del rapporto tra pubblico e musica dal vivo.
Il contesto in cui tutto questo avviene rende il quadro ancora più significativo. Da mesi il settore dei concerti italiani è attraversato da discussioni sulla sostenibilità economica degli stadi e sulle date ridimensionate, sui sold out contestati e sulla reale capacità del mercato live di assorbire un'offerta sempre più ampia.
Mentre una parte dell'industria musicale si interroga sui limiti del modello attuale, Cremonini sembra muoversi nella direzione opposta: allarga il perimetro.
I numeri raccolti tra il tour negli stadi del 2025 e quello del 2026 parlano di una domanda che continua a crescere e che coinvolge un pubblico trasversale per età e provenienza geografica. Una dinamica che pochi artisti italiani, negli ultimi anni, sono riusciti a dimostrare con questa continuità. Naturalmente sarebbe riduttivo leggere tutto esclusivamente attraverso la lente delle presenze. La vera notizia non è soltanto quante persone partecipano, ma il fatto che siano disposte a seguirlo in contesti sempre più impegnativi dal punto di vista logistico e organizzativo. È questo, probabilmente, il segnale più forte.
Perché riempire uno stadio significa avere successo. Quindi convincere decine di migliaia di persone a trasformare un concerto in un viaggio da non perdere, significa invece aver costruito qualcosa di diverso: un rapporto di fiducia con il pubblico.
La data zero del CremoniniLive2026 si è svolta il 31 maggio a Gorizia, all'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta. Domani è prevista la seconda a Roma, al Circo Massimo, data sold out.
È proprio questa fiducia, più ancora dei numeri, a spiegare perché il caso Cremonini meriti di essere osservato come uno dei fenomeni più interessanti dell'attuale mercato live italiano. Evidenziando anche il fatto che il suo percorso artistico ha sempre dimostrato una certa linearità: non c’è mai stata una tendenza ad adeguarsi al genere di tendenza. Nessun compromesso con quel sistema, talvolta limitante per un artista, che è l’industria discografica.