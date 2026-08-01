Ma chissenefrega di Nancy Brilli? Geppi Cucciari fatta fuori da “Un giorno da pecora” è la Rai che continua a farsi male da sola

Da poco uscita da Ballando con le Stelle, dove la Brilli non aveva certo brillato né per il ballo né per autoironia, l’attrice romana aveva affiancato Lauro in una puntata del 6 febbraio, dove la Cucciari aveva lasciato la poltrona vuota per un giorno. Poi, a partire dal 23 febbraio, la sostituzione era diventata a lungo termine: con la comica impegnata sia sul set che al lavoro su Splendida Cornice, ma sempre assicurando il proprio ritorno. Ora che invece il nome di Geppi Cucciari non figura nei palinsesti radiofonici, quella che sembrava una certezza è sfumata.

Anche se si tratta di linee guida più che di conferme o smentite effettive, secondo il Corriere della Sera fonti interne confermerebbero questa scelta: Nancy Brilli dentro, Geppi Cucciari fuori. E sempre il Corriere, allude a un regolamento di conti: quello che la comica sarda starebbe pagando per le sue battute, in particolare quelle rivolte all'ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Chi ha dimenticato il Premio Strega del 2023 quando Geppi Cucciari, anziché fingere di non aver sentito come avrebbero fatto molti colleghi, rimarcò che il Ministro non aveva letto i libri che, invece, avrebbe dovuto votare? Gennaro Sangiuliano se lo lasciò sfuggire; la conduttrice lo incalzò ridicolizzandolo e di rimando, quando il video diventò virale, esponendolo a una povera figura davanti a tutto il Paese.

Nel mezzo e fino ad oggi, la tante puntate di Splendida Cornice che, di certo, qualche sopracciglio in Rai lo avranno fatto alzare.