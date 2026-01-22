Signori, è arrivato il momento di parlare seriamente di Geppi Cucciari! Con Splendida Cornice, una delle poche che fa ancora bella tv sulla Rai

Giunto alla quinta edizione, Splendida Cornice ha coltivato un pubblico di affezionati: crescendo organicamente anno dopo anno, ha raggiunto ascolti che nelle briciole di Auditel che le trasmissioni si dividono, non sono poi così lontani da quelli dei talk show. Considerando che da Geppi può capitare di ascoltare Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica, discettare di astri e scienza, scusate se è poco. Oppure può capitare di ascoltare le domande del pubblico selezionato al gruppo dei “competenti” in studio, i quali rispondono su lingua italiana e temi quali medicina, pedagogia e psicologia; o, ancora, di sentir parlare di mostre, letteratura, non senza rinunciare alla gag, al momento divertente. Ci può essere Victoria Cabello per ricreare le atmosfere di Victor Victoria, come l'esibizione dei ballerini a teatro con un qualche spettacolo di danza classica; la sigla registrata che cita gli storici varietà e la musica della band in studio.

Splendida Cornice è un mix che porta in tv la leggerezza dell'intrattenimento, alternandola alla complessità. Questo perché a Geppi Cucciari riesce il raro talento di poter condurre un programma di nicchia, pur essendo anche un personaggio conosciuto, e amato, dal pubblico generalista. Geppi Cucciari infatti, può essere ospite atteso ad Amici, la timoniera del Premio Strega come, allo stesso tempo, del Festival di Sanremo: dagli eventi culturali in senso stretto, al nazionalpopolare per eccellenza. E ogni volta, senza ossequi: che sia Maria De Filippi, il Ministro della Cultura Sangiuliano che non ha letto i libri da giudicare, o Carlo Conti che ha fretta sul palco dell'Ariston.

In questo senso, Splendida Cornice le somiglia: unisce tante anime, e forse non poteva essere altrimenti, dato che la Cucciari nasce artisticamente a Zelig. Proprio uno show comico destinato al grande pubblico: è da lì, dalla generalista, che è partita.