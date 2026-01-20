Chiara Ferragni, dopo l’assoluzione (pardon, proscioglimento) esce un documentario su Netflix? Dal Pandoro-Gate al rebranding post processo

Questo titolo di Netflix su Chiara Ferragni, quando verrà rilasciato, andrà a completare una sorta di triade ideale con Terrazza Sentimento e Io sono notizia: non per i contenuti, quanto per il ritratto della Milano come place to be. La Milano che s'affanna per fare soldi, e dove i soldi possono tutto: soprattutto continuare a monetizzare, produrne altri.

Chiara Ferragni ovviamente non ha niente a che vedere con i reati di Alberto Genovese né con quelli di Fabrizio Corona. Nel suo caso, il “Pandoro Gate” le è costato in termini economici e d'immagine, ma non ha avuto alcuna conseguenza penale. La truffa insomma, non era aggravata: era solo truffa, festeggiamo.

In qualità di prima influencer italiana e poi imprenditrice digitale, Chiara Ferragni ha invece incarnato un potere mediatico che, per anni, si è raccontato come progressista, attento ai temi sociali, impegnato nella beneficienza. Un potere che ha ottenuto pubblicità e benedizioni politiche, tra cui l'Ambrogino d'oro dal sindaco Beppe Sala; almeno finché lo zucchero a velo rosa del pandoro Balocco non si è schiantato contro la multa dell'Antitrust da un milione di euro. A quel punto, il fenomeno ha iniziato a implodere su se stesso: collassato davanti all'incapacità di ripensare la propria immagine, giustificato dietro l' “errore di comunicazione” nel salotto di Fazio e nei mesi a venire. Stessa tesi anche dopo la sentenza del Tribunale di Milano, quando ha definito "errori commessi con ingenuità" al Corriere della Sera quello che il giudice ha stabilito essere truffa. Di nuovo l'errore fatto in buona fede: piccola Chiara è scesa dal palco di Sanremo per raccontarsi l'ingenua piccola Chiara anche nella vita.