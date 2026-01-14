Ne bis in idem: l’assoluzione di Chiara Ferragni spiegata bene? Il Pandoro Gate è rimasto senza lo “zucchero a velo” dell’aggravante

L’accusa aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi, sostenendo che tra il 2021 e il 2022 la Ferragni avesse indotto in errore i consumatori con messaggi che lasciavano intendere un legame diretto tra l’acquisto dei prodotti e le donazioni benefiche, quando invece le somme erano state stabilite a prescindere dalle vendite. Una ricostruzione che parlava di un profitto complessivo di 2,2 milioni di euro, inteso non solo come ritorno economico, ma anche come rafforzamento dell’immagine pubblica dell’imprenditrice. La difesa ha sempre respinto l’ipotesi di dolo, parlando “al massimo di comunicazione ambigua e di pubblicità ingannevole già sanzionata nelle sedi competenti”.

Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, in effetti, ha escluso l’aggravante della minorata difesa dei consumatori online. Esattamente il dettaglio che avrebbe trasformato la truffa in truffa aggravata e, quindi, in un reato procedibile d’ufficio. Il processo, in sostanza, non aveva più materia su cui reggersi, perché la querela era già stata ritirata da tempo, quando Codacons e Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi avevano accettato l’accordo risarcitorio con l’influencer. Il risultato è stato un proscioglimento per estinzione del reato che ha riguardato non solo Chiara Ferragni, ma anche i coimputati Fabio Damato e Francesco Cannillo.