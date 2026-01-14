Report "sputtana" ma la Cassazione smentisce? L'inchiesta sul Villaggio Olimpico e la "verità" preconfezionata

Secondo i pm Milano sarebbe governata da un’élite economica legata al mattone, in combutta con la pubblica amministrazione. È la ricostruzione sposata anche dal programma di Rai 3, che mette in evidenza la figura del manager Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato del gruppo immobiliare Coima, finito ai domiciliari a luglio insieme all’architetto Alessandro Scandurra. In oggetto ci sarebbe il ruolo di Scandurra, membro della Commissione Paesaggio del Comune di Milano e, al contempo, libero professionista collaboratore del gruppo Coima, che lo avrebbe quindi corrotto. La Commissione Paesaggio, però, esprime pareri non vincolanti e nulla ha a che vedere con l’approvazione definitiva dei progetti urbanistici. Inoltre era composta da undici membri e, come rilevato dalla Cassazione, “non vi sono evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte di Scandurra”. Report poi richiama le parcelle per 138 mila euro pagate all’architetto per lavori svolti per Coima, contestuali, secondo la Procura, all’approvazione del piano integrato sull’area del Villaggio Olimpico. Ma per il Tribunale del Riesame “non vi è traccia di sovrafatturazioni o di fatture false” e non esistono elementi concreti per ritenere che gli incarichi siano stati conferiti in ragione della funzione pubblica.

Quanto a Catella, gli organi giudicanti parlano di rapporti a tratti impropri per l’eccessiva vicinanza tra pubblico e privato, ma escludono l’esistenza di indizi di un rapporto corruttivo con Scandurra. Nonostante ciò, nel servizio di Report Catella viene presentato, attraverso allusioni e omissioni, come il corruttore della pubblica amministrazione.

Sotto accusa anche la corresponsione degli extracosti per la costruzione del Villaggio Olimpico. Spese aggiuntive rispetto al prezzo concordato, derivanti – secondo Coima – dal rincaro dei materiali e dai tempi stretti imposti dall’appuntamento olimpico, per le quali il gruppo ha chiesto al Comune di Milano un’integrazione di 40 milioni di euro. La normativa consente all’amministrazione di approvare variazioni in corso d’opera e riconoscere compensazioni, a fronte di garanzie sui tempi di consegna e di un puntuale rendiconto. Si tratta, infatti, di extracosti di un’opera privata che sostituisce investimenti pubblici, non di un favore al costruttore. A sostegno dell’ipotesi accusatoria vengono citate alcune chat tra Catella, l’assessore Giancarlo Tancredi e il direttore generale del Comune Christian Malangone. Secondo Report Catella detterebbe la linea; secondo il sindaco Sala, invece, “se ci sono extracosti si valutano, ma decide il Comune”. Anche per la Procura quelle conversazioni dimostrerebbero sì un’eccessiva confidenza, non la corruzione. Nonostante ciò, le chat vengono mandate in onda come elemento centrale del racconto.