Olimpiadi di Milano-Cortina, soldi spesi o buttati? Ok lo spettacolo, ma vi ricordate i Giochi di Torino 2006? Stiamo ancora tappando i buchi: ecco quello che (non) abbiamo imparato

Se da un lato infatti le Olimpiadi di Torino del 2006 sono state per la città sabauda un grande propulsore turistico e di immagine, nelle valli circostanti hanno lasciato in eredità eco-mostri mal gestiti e difficili da rimuovere. Anche grazie all'impatto delle Olimpiadi Torino è diventata un'elegante destinazione turistica e culturale. Secondo uno studio condotto dalla Rivista Geografica Italiana Torino è passata dai 600mila visitatori l’anno nel 2002 ai 2,7 milioni del 2023, con un incremento costante iniziato proprio fra il 2005 e il 2007. La città è stata poi interessata da un ampio processo di trasformazione e riqualificazione urbana come l'inaugurazione della prima linea della metropolitana; l’interramento del passante ferroviario cittadino, che permise la costruzione di una nuova area urbana chiamata Spina Centrale; la pedonalizzazione di piazza San Carlo e del centro; il rinnovamento dell’area intorno allo Stadio Olimpico, oltre a diffusi interventi di ristrutturazione e recupero delle strutture esistenti. Lo stesso Oval Lingotto, oggi sede del Salone del Libro, venne costruito per ospitare le competizioni del pattinaggio di velocità; o ancora l'Inalpi Arena, sede dell'Eurovision Song Contest nel 2022 e in questi anni delle Nitto ATP Finals è nato per lo svolgimento delle gare di hockey su ghiaccio. Allo stesso tempo però in molte altre opere il degrado e l'abbandono hanno preso il sopravvento dopo la fine dei Giochi. Parliamo in particolare della pista di bob di Cesana e dei trampolini per il salto di Pragelato. La prima costò 110 milioni e fu utilizzata per una ventina di eventi per meno di sei anni e rimase inutilizzata a partire dal 2011; i secondi sono stati utilizzati saltuariamente fino al 2013. Riflesso anche di impianti dedicati a sport di nicchia, senza un bacino di utenza così da elevato da poterne garantire la sostenibilità, e che quindi avrebbero dovuto essere riconvertiti. Torino continua a sostenere rate di mutui accesi nei primi anni Duemila per opere connesse ai Giochi e i relativi costi di gestione e riqualificazione degli impianti. Nel bilancio 2024-26 infatti figuravano ancora "rate pregresse dei mutui" (714 mln entro il 2026) e nel 2025 sono stati ancora stanziati finanziamenti pubblici dedicati agli impianti ex legge 65/2012. Sulla questione si è concentrata anche la magistratura attraverso un controllo della Corte dei Conti nel 2020. Secondo la Corte, “il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e valorizzazione dei siti (…) sono complessivamente negativi”. L'accento è posto sul progressivo abbandono dei siti, che avrebbero provocato un doppio danno erariale a Regione e Comuni: sia i mancati introiti per l’inutilizzo degli impianti, che la spesa maggiorata per la riqualificazione di strutture lasciate a marcire più del dovuto. Infatti secondo i giudici: “La gestione del primo biennio post-olimpico testimonia un utilizzo intenso e promettente dei siti sportivi, in termini di giornate di apertura, numero e diversificazione degli eventi realizzati, con buoni (ottimi in alcuni casi) tassi di saturazione”. Sarebbe quindi la successiva gestione a mandare tutto in malora. Oggi il Governo ha stanziato 9 milioni di euro per la demolizione della pista da bob di Cesana Torinese. Mentre a Pragelato addirittura una demolizione risulterebbe eccessivamente onerosa, e sono stati destinati altri 5 milioni per la riqualificazione dell'area, con la trasformazione della parte alta in un museo dedicato alle Olimpiadi di Torino 2006 e la parte bassa in un museo di arte contemporanea. Spese che sarebbero state tranquillamente evitabili con una gestione più lungimirante a partire dalla chiusura dei Giochi.