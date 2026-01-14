Su Polymarket puoi scommettere dalla caduta dell'Iran al ritorno di Gesù Cristo, ma in Italia è illegale (fino ad un certo punto). Ecco perché

Ma perché non posso scommettere su Polymarket? Maremma impestata! Ora è chiaro che l’Iran verrà attaccato da Israele o dagli Stati Uniti sarebbe il caso di scommetterci su, non trovate? Viene data al 21% l’eventualità di una deposizione, o comunque di una caduta di Khamenei entro il 31 gennaio. Ci ha già scommesso su molta gente, per un totale d’investimento pari a 21 milioni di dollari. Perché non possiamo farlo anche noi italiani? Beh, non siamo gli unici eh, la lista di paesi in cui si può accedere al sito di Polymarket senza però poterci investire legalmente è molto lunga. Però il punto è che, a dirla tutta, si può investire lo stesso. Pena, multa al massimo da 500 euro se non dichiari quel che hai guadagnato. Basta dichiarare di fronte al fisco che sei un ludopatico ed è tutto ok no? L’importante è che lo stato ci guadagni su. Come fare però? Beh, è al 45% la potenziale caduta del regime iraniano entro il 2027 e al 76% la possibilità che l’Iran venga attaccato dagli Usa entro il 30 giugno per 22 milioni d’investimento totale? Bene, anche tu puoi essere uno di quelli che ha contribuito a far crescere il volume d’investimento sulla scommessa. Ti basta una Vpn e il gioco è fatto.
L’Agenzia delle Dogane Nazionale ha bloccato il sito di Polymarket per una questione di sicurezza dei portafogli, ma l’aggirare il blocco è solo una violazione amministrativa, quindi se vinci a sufficienza potresti anche rientrare delle potenziali multe. Ovviamente non è un incentivo a scommettere eh, però, è chiaro che la tentazione sia sotto gli occhi di tutti ed è abbastanza ridicolo che siano autorizzate molte altre piattaforme ben più stupide rispetto a Polymarket, dove invece, se ne capisci un po’ di geopolitica o magari leggi Limes e il tuo idolo è Dario Fabbri che parla dell’impero americano, potresti pure ripagarti i 5000 euro che hai pagato per la scuola di geopolitica di Domino che hanno investito i tuoi poveri genitori. Cento euro di qua, altri cinquanta di là, ma pure mille, diecimila se li avete (noi no) sull’esito positivo e negativo e puoi ragionevolmente pensare di mettere da parte qualche soldino no? Perché è vero, scommettere su Trump non è poi così geniale, dato che cambia idea spesso, però il messaggio che è passato in questo lungo anno di presidenza è che quando minaccia una guerra o un’operazione militare, poi alla fine il disgraziato lo fa. Iran, Siria, Venezuela, Sudan e chissà cos’altro ci aspetta. Quindi, tanto vale arricchirsi no? Già lo si può fare nella norma e tranquillamente acquistando azioni di aziende della difesa. Molto consigliate quelle di Rheinmetall, che sta volando dato l’annunciato riarmo tedesco, oppure la Chevron che sarà sempre più attiva in Venezuela per estrarre quel grasso petrolio che si nasconde sotto la superficie venezuelana. Ma ecco, potete documentarvi da soli da giornali specializzati come MilanoFinanza, oppure il Sole24Ore, Financial Times ecce cc. Questa roba qui è totalmente legale, e contribuisce concretamente allo scoppio di una vera guerra mondiale. Dunque perché non si può scommettere anche sugli eventi geopolitici? Perché è immorale?
E’ forse meglio scommettere sui cavalli virtuali da un telefonino alle due di notte conclusa una pesante sessione di onanismo alla deriva tra le correnti cupe dell’internet? Un amico mi parlò di Polymarket qualche mese fa prima che diventasse “illegale”, scommetteva tramite criptovalute sugli eventi geopolitici più assurdi, come ad esempio “verrà eletto Vesevolod Lvovich Vukolov come vice ministro della giustizia della Federazione russa? Si, no?”. Perdeva un sacco di soldi, scommetteva in criptovalute. Poi un giorno arriva tutto triste perché gli avevano chiuso la sua principale fonte di povertà. Poteva essere anche la vostra ricchezza, la vostra povertà. Ma pure una fonte di gioia e di ispirazione. Ma la verità è che se lo stato non può averci il monopolio su allora non si può fare. Su Polymarket se hai un’intuizione puoi proporre una scommessa, tipo: Trump indosserà mai quel paio di scarpe? Ad esempio eh. Perché nella realtà esistono idee molto più interessanti. Ad esempio, la più importante fra tutte, a nostro avviso è: “Gesù Cristo ritornerà entro il 2026?”. 3% di chance per un volume di investimento pari a solo 246 mila dollari. Che non è nemmeno tanto se ci pensate. E viene fuori che la gente scommette molto più sull’Apocalisse che non sul ritorno di Cristo. Perché l’Apocalisse alla fine è l’insieme di tutte le nostre paure messe insieme, la rivelazione di tutte i possibili immaginabili incubi e finali possibili per l’umanità. Terza Guerra mondiale, bomba nucleare, asteroide, Godzilla, un raffreddore che ci mandi tutti sottoterra. E’ più semplice scommettere sul caos che non sull’ordine e in un mondo in cui c’è davvero da cac**si sotto, come direbbero Aldo Giovanni e Giacomo, perché non trarre perlomeno un guadagno dalle nostre paure, dato che gli incubi, dall’Iran, Gaza, Ucraina, Sudan, e chi più ne ha più ne metta, sono ormai una triste realtà?