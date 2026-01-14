Su Polymarket puoi scommettere dalla caduta dell'Iran al ritorno di Gesù Cristo, ma in Italia è illegale (fino ad un certo punto). Ecco perché

L’Agenzia delle Dogane Nazionale ha bloccato il sito di Polymarket per una questione di sicurezza dei portafogli, ma l’aggirare il blocco è solo una violazione amministrativa, quindi se vinci a sufficienza potresti anche rientrare delle potenziali multe. Ovviamente non è un incentivo a scommettere eh, però, è chiaro che la tentazione sia sotto gli occhi di tutti ed è abbastanza ridicolo che siano autorizzate molte altre piattaforme ben più stupide rispetto a Polymarket, dove invece, se ne capisci un po’ di geopolitica o magari leggi Limes e il tuo idolo è Dario Fabbri che parla dell’impero americano, potresti pure ripagarti i 5000 euro che hai pagato per la scuola di geopolitica di Domino che hanno investito i tuoi poveri genitori. Cento euro di qua, altri cinquanta di là, ma pure mille, diecimila se li avete (noi no) sull’esito positivo e negativo e puoi ragionevolmente pensare di mettere da parte qualche soldino no? Perché è vero, scommettere su Trump non è poi così geniale, dato che cambia idea spesso, però il messaggio che è passato in questo lungo anno di presidenza è che quando minaccia una guerra o un’operazione militare, poi alla fine il disgraziato lo fa. Iran, Siria, Venezuela, Sudan e chissà cos’altro ci aspetta. Quindi, tanto vale arricchirsi no? Già lo si può fare nella norma e tranquillamente acquistando azioni di aziende della difesa. Molto consigliate quelle di Rheinmetall, che sta volando dato l’annunciato riarmo tedesco, oppure la Chevron che sarà sempre più attiva in Venezuela per estrarre quel grasso petrolio che si nasconde sotto la superficie venezuelana. Ma ecco, potete documentarvi da soli da giornali specializzati come MilanoFinanza, oppure il Sole24Ore, Financial Times ecce cc. Questa roba qui è totalmente legale, e contribuisce concretamente allo scoppio di una vera guerra mondiale. Dunque perché non si può scommettere anche sugli eventi geopolitici? Perché è immorale?