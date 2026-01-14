Delitto di Garlasco: nessuno ha ancora detto che l’arma è la cannuccia dell’Estathé? Ormai vale tutto. E i consulenti dei Poggi…

Premessa lunga? Sì, lunghissima. Ma l’irruzione sulla scena dei nuovi consulenti della famiglia Poggi va spiegata. Così come va spiegata, la (non)verità sulla nuova notizia del giorno, data addirittura dal TG1: un consulente della famiglia Poggi dice che l’aggressione a Chiara Poggi è iniziata in cucina, esattamente dove stava il brick dell’Estathè su cui è stato ritrovato DNA di Alberto Stasi. Manca solo, visto che nessuno ha mai trovato la vera arma del delitto, che si arrivi a dire che Alberto Stasi ha ucciso Chiara Poggi proprio ferendola mortalmente con la cannuccia dell’Estathè. Tanto, ormai, vale tutto. Attenzione, però, perché vale di qua come vale di là. I buoni e i cattivi non ci sono. Quello che c’è, invece, è un gioco che comincia a fare schifo e a cui si stanno prestando tutti. Tutti davvero. E a fare ancora più schifo c’è una domanda: perché tante novità proprio quando si parla anche di altro oltre la crocifissione, ormai già messa in conto da tutti, di Alberto Stasi e di Andrea Sempio? Sì, anche di Andrea Sempio, che comunque, fino a prova contraria e con tutte le cautele doverose quando si parla di un indagato, al momento è “vittima” di questo gioco maledetto.

Un gioco si arriva a far credere all’opinione pubblica che persino una sentenza passata in giudicato può essere aggiornata. Certe sentenze non si aggiornano. O si confermano, o si annullano attraverso la revisione. E, anche se è una faccenda meramente tecnica difficile da spiegare, l’indagine riaperta dalla Procura di Pavia non c’entra niente con l’eventuale revisione della sentenza per Stasi. Alla narrazione, però, conviene far credere che tutto sia mescolabile. Per anni quella sentenza – chiaramente dalla parte di coloro che ritengono Stasi colpevole – è stata considerata una sorta di verità rivelata, impermeabile a qualsiasi interrogativo razionale. Solo che adesso, coloro che per anni hanno difeso quella ricostruzione come definitiva la rimaneggiano. Provano a piegarla. La integrano con elementi nuovi e contraddittori, arrivando di fatto a smentirla dall’interno. Cambia il luogo dell’aggressione, si modifica il movente, si introducono gesti accessori che prima non esistevano, come se la struttura originaria non fosse più in grado di sostenere il peso delle evidenze emerse. E’ un autogol? Probabilmente sì, ma ormai su Garlasco vale tutto, tranne il peso specifico del vero che si dovrebbe cercare, costi quel che costi e faccia emergere tutto quello che potrebbe esserci da fare emergere. Non è una novità che si è arrivati persino a dire, venuta meno la storia dei pornazzi, che Stasi potrebbe essersi arrabbiato proprio perché Chiara gli avrebbe “corretto” la tesi, dopo che la stessa Chiara, come da documenti agli atti, aveva detto di essere rimasta a Garlasco proprio per aiutare il fidanzato in pieno “delirio tesi”.