Il sottosegretario Barbaro ci aveva denunciato ma il tribunale ci ha dato ragione su tutta la linea. La libertà di stampa fa paura al potere, ma è anche l’unico modo di fare questo lavoro

Ha già detto tutto Alessio Mannino, il giornalista che firmò l’articolo finito a processo. “Quando si portano in tribunale giornalisti che per buona grazia è d'uso chiamare freelance, e che sono poi l'esercito di leva volontaria di un settore in cui pochi pasteggiano a vino buono alla tavola di poteri di variabile grandezza, significa mettere in pericolo non la loro fedina, che resta pulita visto che il penale non viene toccato, ma le loro sostanze, e, conseguentemente, la voglia di fare questo mestiere bellissimo e ingrato”. In tribunale ci ha portato Claudio Barbaro. Sottosegretario all’ambiente di questo governo. Uomo di Fratelli d’Italia. Nel 2023, su MOW, Mannino pubblicò un articolo molto complicato, non solo perché il tema era pesante ma perché si entrava nel campo della critica politica, a viso scoperto, di un’area politica in ascesa, la stessa che pochi mesi prima aveva vinto le elezioni nazionali. Il titolo era questo: “Con i meloniani al potere Carminati si (ri)prende Roma? Repubblica si dimentica il più importante”.

Prima di tutto: andatevi a leggere il pezzo. Non solo perché, ve lo anticipiamo subito, abbiamo vinto la causa, ma perché è un gran pezzo e, ora, fa parte della storia di MOW. Perché su questo articolo si è giocata una delle cause che il nostro giornale si è trovato ad affrontare negli ultimi anni. Nel pezzo si faceva riferimento a un servizio di Report del 2023 su alcuni fatti avvenuti nel 2010. Nel 2023 la destra si era presa tutto. Pochi mesi prima (nel 2022), il Paese e poi a cascata Roma e la Regione Lazio. Ma quali erano le ricadute? Simboliche, storiche, culturali. E quando si parla di Roma, soprattutto se si parla di estrema destra, non si può non nominare Massimo Carminati, il “Ciecato”, ma anche il “Nero”, membro della banda della Magliana e figura centrale in decadi di storia giudiziaria italiana. A scriverne per primo fu Lirio Abbate su Repubblica, che tentò di mappare lo scenario capitolino di figure che in qualche modo erano legati al Nero. Tra queste c’era Luigi Ciavardini, ex Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) condannato in via definitiva per la strage di Bologna del 2 agosto 1980.