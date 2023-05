Con i meloniani al potere Carminati si (ri)prende Roma? Repubblica si dimentica il più importante

La reticenza è, o dovrebbe essere, inammissibile per qualsiasi rappresentante delle istituzioni. A maggior ragione se da parte di un esponente del governo in carica. Anche perché, dall’ambiente (e dalla “sicurezza energetica”, come recita la dicitura completa del Ministero in cui Barbaro ricopre il ruolo di sottosegretario) passano, e soprattutto passeranno, in tempi di Pnrr, i via libera a operazioni, appalti, commesse e consulenze su cui sono puntati gli occhi dell’Europa, oltre che, sperabilmente, dell’opinione pubblica di casa nostra. Un sottosegretario non può permettersi di eludere legittime domande semplicemente negandosi. Non perché vi sia un obbligo di risposta, ma perché sussiste un dovere di trasparenza. Oggi, sui rapporti con l’ex terrorista nero Ciavardini; domani, magari, su eventuali opacità future che potrebbero riguardare un settore, quello degli investimenti ambientali, ad altissimo tasso di infiltrazioni criminali. Chi sta sopra in linea diretta a Barbaro, e cioè il ministro Gilberto Pichetto Fratin, dovrebbe sentire l’opportunità, quanto meno, di avere come suo secondo un politico che non scappi dagli interrogativi sul proprio operato degli anni precedenti. Altrimenti i dubbi sorgono anche su di lui, il ministro silente sul sottosegretario sfuggente.