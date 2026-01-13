Racket delle masterclass, il Conservatorio di Ferrara legge la nostra inchiesta e avverte i docenti: “La concussione è un reato penale punibile col carcere”. Qualcosa si sta muovendo

È bastato il primo articolo per capire che c’era moltissimo da raccontare. Dopo il pezzo sul racket delle masterclass, in cui raccontavamo di come alcuni docenti di vari conservatori d’Italia spingessero i propri studenti a partecipare a dei corsi estivi a pagamento per poter poi ottenere un voto più alto agli esami, ci sono arrivate tantissime segnalazioni.

Si è parlato di compiacenza degli istituti, di direttori che sapevano, di alunni che hanno dovuto rinunciare alla propria carriera perché ogni anno c’erano costi extra da dover coprire. Si è parlato di concorsi che dovrebbero essere pubblici e di giochi di potere. La storia abbiamo appena iniziato a raccontarvela, ma qualcuno già si è mosso e ha voluto non solo prendere le distanze in modo ufficiale, ma avvertire i propri docenti.

Tra le testimonianze che abbiamo riportato, infatti, c’è anche quella che interessa il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. “Il Maestro ci forniva ogni anno una lunga lista di corsi estivi da seguire per ‘recuperare’ il programma non svolto durante l’anno. Spesso ci veniva proposto un pacchetto ‘conveniente’: se partecipavi a tre o quattro corsi, le lezioni di uno di questi erano gratuite, salvo poi dover comunque affrontare le quote associative, le spese di viaggio, vitto, alloggio e tutto il resto”.

Il racconto continua così: “Sulla carta nessuno ci obbligava. Ma chi ha vissuto questo mondo sa bene quanto sia forte la pressione psicologica: la paura di non essere pronti per l’esame, di deludere il proprio insegnante, di sentirsi dire che non hai studiato abbastanza e quindi, se qualcosa va storto, è solo colpa tua. Non perché non hai studiato, ma perché non hai partecipato ai corsi extra”.