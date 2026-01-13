Le bombe di Fabrizio Corona a Lo Stato delle Cose su Rai 3: "In arrivo altre denunce, il sistema Signorini è come quello di Lele Mora. Ho attaccato l'uomo più potente di Mediaset e ho paura". E Daniele Interrante...

Ma come funzionerebbe questo "sistema Signorini" di cui parla Corona? Esattamente come funzionava quello di Lele Mora che ti portava a Mediaset e ti riempiva di regali: a differenza di Lele Mora che però non aveva accesso diretto ai programmi, Alfonso Signorini in quanto conduttore e autore del Grande Fratello, avrebbe il potere effettivo di assicurarti un posto nello show.

I sistemi sono due, sostiene Corona: uno passa dal reality, l'altro da Chi e dalla famiglia Berlusconi. Corona a questo punto dà anche un numero: sarebbero circa 50 persone, quelle che Signorini avrebbe ricattato negli ultimi 10-15 anni.

Nel corso del segmento che Giletti ha dedicato alla vicenda, è stato raggiunto anche Antonio Medugno, da cui è partita una denuncia a Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Intervistato in strada, Medugno ha ribadito di non essere andato a letto con il giornalista; ha inoltre spiegato che se era andato a casa di Signorini, era per cercare di parlarci e convincerlo a dargli comunque una possibilità nonostante il suo rifiuto. Sarebbe stato poi il manager a suggerirgli come muoversi; Medugno inoltre, ha raccontato che diverse persone lo avevano avvisato, che si tratta di qualcosa di risaputo ma che nessuno parla per paura di un uomo tanto potente. Riguardo infine l'editoriale di Chi: "una mezza difesa, non smentisce mai quello che mi ha fatto".

E ora? Fabrizio Corona dice che non si fermerà, che è pronto a pubblicare altro materiale: dovrà spiegare come funziona il sistema legato a Chi, ora che quello del Grande Fratello è stato già affrontato.

Lo Stato delle Cose ha sentito anche Daniele Interrante, ex tronista che conosce molto bene il dietro le quinte e che, fondamentalmente, ritiene che c'è chi fa la scelta di darsi per ottenere il successo a qualsiasi costa. Sulla figura ambigua di Corona invece, Interrante racconta che tutti "mangiavano" con gli scoop di Fabrizio e viceversa: però quando il servizio fotografico funzionava era un conto; quando invece non andava bene per un qualsiasi motivo, allora era estorsione.