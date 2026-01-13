Le bombe di Fabrizio Corona a Lo Stato delle Cose su Rai 3: "In arrivo altre denunce, il sistema Signorini è come quello di Lele Mora. Ho attaccato l'uomo più potente di Mediaset e ho paura". E Daniele Interrante...

Non solo Antonio Medugno. Un altro ragazzo ha già denunciato Alfonso Signorini, mentre altri due sono pronti a farlo: il "Signorini gate" si allarga, parola di Fabrizio Corona nel programma di Massimo Giletti su Rai Tre. A Lo Stato delle Cose infatti, l'ex re dei paparazzi ha sganciato la bomba: intervistato da una giornalista del talk, ha annunciato che sono in arrivo nuove denunce per il direttore di Chi, assicurando inoltre di essere in possesso di "materiale terrificante" tra chat, messaggi e prove. E alla giornalista che gli chiedeva se non temesse per la sua incolumità, ha ammesso di averci pensato: una "grandissima paura che le cose mi si rivoltino contro", ma di essere intenzionato a distruggere il sistema di potere dall'interno. Un sistema che ha rovinato anche il padre Vittorio.
Massimo Giletti si è occupato del caso che sta scuotendo Mediaset, ripercorrendo la vicenda a partire dai due video di Falsissimo caricati da Fabrizio Corona a metà dicembre su You Tube e visti complessivamente, almeno fino al momento della diretta, da 11,4milioni di telespettatori. Numeri che la tv si sogna, a dimostrazione dell'interesse che gli italiani stanno dimostrando verso quello che ormai viene chiamato come "sistema Signorini": un sistema di favori sessuali in cambio dell'ingresso nel mondo dello spettacolo e su cui è stata aperta un'indagine da parte della Procura di Milano, mentre Signorini si è "autosospeso" dal suo incarico per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo Corona ci sarebbe già un'altra denuncia depositata, che non è di Gianluca Costantino, mentre altre due persone sarebbero pronte a farlo.
Fabrizio Corona ha sostenuto inoltre che Marina Berlusconi voglia entrare in politica, a cui lui invece vorrebbe opporre una contropolitica "che ostacola un potere che non è capace".
Come nasce la denuncia di Corona? Guardando la trasmissione di Fabio Fazio, dove era ospite Alfonso Signorini per presentare il suo romanzo, Amami quanto io t'amo. Sentirlo parlare di amore, avrebbe fatto scattare Corona che, invece, lo conosce bene: 30 anni non di amicizia, precisa, ma di conoscenza, che perciò non gli impediscono di raccontare quel che avrebbe in mano.
Ma come funzionerebbe questo "sistema Signorini" di cui parla Corona? Esattamente come funzionava quello di Lele Mora che ti portava a Mediaset e ti riempiva di regali: a differenza di Lele Mora che però non aveva accesso diretto ai programmi, Alfonso Signorini in quanto conduttore e autore del Grande Fratello, avrebbe il potere effettivo di assicurarti un posto nello show.
I sistemi sono due, sostiene Corona: uno passa dal reality, l'altro da Chi e dalla famiglia Berlusconi. Corona a questo punto dà anche un numero: sarebbero circa 50 persone, quelle che Signorini avrebbe ricattato negli ultimi 10-15 anni.
Nel corso del segmento che Giletti ha dedicato alla vicenda, è stato raggiunto anche Antonio Medugno, da cui è partita una denuncia a Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Intervistato in strada, Medugno ha ribadito di non essere andato a letto con il giornalista; ha inoltre spiegato che se era andato a casa di Signorini, era per cercare di parlarci e convincerlo a dargli comunque una possibilità nonostante il suo rifiuto. Sarebbe stato poi il manager a suggerirgli come muoversi; Medugno inoltre, ha raccontato che diverse persone lo avevano avvisato, che si tratta di qualcosa di risaputo ma che nessuno parla per paura di un uomo tanto potente. Riguardo infine l'editoriale di Chi: "una mezza difesa, non smentisce mai quello che mi ha fatto".
E ora? Fabrizio Corona dice che non si fermerà, che è pronto a pubblicare altro materiale: dovrà spiegare come funziona il sistema legato a Chi, ora che quello del Grande Fratello è stato già affrontato.
Lo Stato delle Cose ha sentito anche Daniele Interrante, ex tronista che conosce molto bene il dietro le quinte e che, fondamentalmente, ritiene che c'è chi fa la scelta di darsi per ottenere il successo a qualsiasi costa. Sulla figura ambigua di Corona invece, Interrante racconta che tutti "mangiavano" con gli scoop di Fabrizio e viceversa: però quando il servizio fotografico funzionava era un conto; quando invece non andava bene per un qualsiasi motivo, allora era estorsione.