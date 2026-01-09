“Tacere è lucidità e eleganza morale”: Alfonso Signorini (non) rompe il silenzio e “ignora” così Fabrizio Corona. Mentre il Grande Fratello…

Ora è arrivata la risposta del conduttore. Signorini fino ad oggi aveva scelto il silenzio, ha chiuso il proprio profilo Instagram. parlando solo attraverso la voce dei suoi avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello. I legali in una lettera ai colossi della stampa hanno parlato di : “Immagine irrimediabilmente deturpata dall’illecita, ripetuta, artefatta diffusione di conversazioni ed immagini attinenti la sfera privata più intima e personale”. Chiedendo così a Meta, YouTube, TikTok e Google la rimozione immediata dei contenuti diffusi da Fabrizio Corona e da “Falsissimo”, ritenendoli illeciti e lesivi della sua reputazione e della sua sfera privata. Curiosa richiesta da parte del direttore editoriale di un settimanale di gossip...

Nella giornata di ieri Signorini ha infine deciso di parlare, e lo ha fatto con un editoriale dal suo regno, Chi. Dopo essere stato sentito dalla procura il 7 gennaio sul nuovo numero del settimanale dice: “Care lettrici, cari lettori, c’è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. Oggi fa scandalo. In una società dove tutti parlano, commentano, urlano, spiegano, si giustificano, si assolvono e si condannano in tempo reale, il silenzio è diventato un atto sovversivo. Quasi una provocazione. Perché il silenzio, oggi, non è assenza: è una scelta”. Un elogio al silenzio, il suo, contro il chiasso mediatico che lo ha investito. "Like, share, titoli acchiappa-click, dichiarazioni “rubate”, smentite gridate più delle accuse. Tutto deve essere detto, subito. Tutto deve essere commentato, anche ciò che non è stato capito. Anche ciò che, forse, non meriterebbe nemmeno una parola. Eppure, in questo caos assordante, c’è qualcosa che spicca più di ogni grido: il silenzio. Quello vero. Non il silenzio dell’imbarazzo o della paura, ma il silenzio consapevole. Quello di chi sa che parlare non è sempre un dovere. E che tacere, a volte, è un gesto di lucidità, persino di eleganza morale. La capacità di fermarsi, di osservare, di capire se davvero vale la pena entrare nella mischia. E soprattutto: con chi. In un’epoca in cui la chiacchiera è diventata moneta corrente, il silenzio è tornato a essere un bene raro. Prezioso. Quasi lussuoso. È il lusso di chi non ha bisogno di spiegarsi sempre. Di chi non misura il proprio valore in decibel o in trending topic. Di chi sa che la verità non ha fretta, e soprattutto non ha bisogno di essere urlata per esistere. C’è un equivoco diffuso: si crede che il silenzio nasconda. In realtà, spesso, rivela. In fondo il vero atto rivoluzionario oggi non è parlare. È sapere quando e con chi farlo”.

Un silenzio rivelatore a quanto pare quello di Signorini. Cosa rivela non lo sappiamo, indifferenza? Fede nei propri mezzi? Fatto sta che il silenzio Alfonso Signorini ha deciso di romperlo, mentre ora è in dubbio lo stesso futuro del Grande Fratello, una delle trasmissioni più longeve della nostra televisione.