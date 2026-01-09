A me piace ascoltare la voce di Giorgia Meloni. Davvero il potere logora chi non ce l’ha: e infatti lei è sempre più bella

In fondo, diventare il Presidente del Consiglio con una larga maggioranza in Italia per poi governare a lungo è una questione di intimità e quelle labbra bruciate dalla nicotina non si lasciano pronunciare dal linguaggio, ma lo subordinano all’idea, al calcolo politico, a quella tensione ideale su cui la Meloni si muove in equilibrio affatto precario. E ora, i giornalisti nella conferenza stampa di inizio anno se ne stanno lì, e donne e uomini, ossessionati, dopo aver pronunciato la loro domanda, breve o infinita, sensata oppure no, apprezzata o disprezzata, godono pesantemente dell’incantesimo che esercita la magia politica di Giorgia Meloni, la loro madre politica, la cui egida riscalda tutti, amici e nemici, della sua ossessione. Lei e soltanto lei fosse l’unica capace ad indossare e governare l’Anello di Sauron senza sparire definitivamente in un mondo fatto di poteri oscuri e difficili. Giorgia Meloni, non la sorella d'Italia, ma la Madre d’Italia. Una grande Madre Tortura, come avrebbe cantato Richard Benson, dalla quale non potremo mai più sfuggire.

(…)

Madre di vecchia fattura

Daltonica merce preda dell'usura

Sorella del confine tra clero e cloro

Badessa della comunione

(…)

Maria sventurata piena di strazio

Fiumane di figli etichettati bandiere

Sono solo il liquame delle tue messe nere

(…)

Madre tortura

Il tuo biondo è il colore della mia libertà

Madre

Venduta per 30 denari ad un bimbo

Senza età