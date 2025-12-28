Alfonso Signorini ha chiuso il profilo Instagram

Alfonso Signorini ha chiuso il suo profilo Instagram. E venne il giorno, potremmo dire, parafrasando M. Night Shyamalan. Già, perché è da quando Fabrizio Corona ha fatto scoppiare il (presunto) Signorini-Gate che in molti si domandano: ma perché Alfonso Signorini non lo chiude, il suo profilo, dato che continuano a commentare il suo ultimo post con migliaia e migliaia di insulti?

Le ipotesi sono state tante. C’era chi diceva che no, chiuderlo sarebbe stato ammettere una sconfitta. C’era chi sosteneva che un personaggio pubblico non può chiudere un profilo da un milione di follower perché gli shitstorm, prima o poi, capitano a tutti. “Ma almeno chiuda i commenti”, consigliavano alcuni. E altri rispondevano: no, è una strategia dei legali per dimostrare attraverso la shitstorm che Fabrizio Corona ha fatto revenge porn pubblicando le chat degli aspiranti concorrenti al GF Vip. Altri ancora ipotizzavano: sono i legali Mediaset che, se da un lato vogliono monitorare cosa sta succedendo nell’opinione pubblica per formulare al meglio l’accusa contro Corona, dall’altro vogliono rendersi conto esattamente di come venga adesso percepito il personaggio: gli avvocati di Mediaset che facevano il gioco sì di Signorini, ma soprattutto del Bene Supremo, ossia Mediaset.