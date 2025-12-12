La guardia di finanza irrompe al Teatro San Carlo e ora ne parlano tutti: ma dov’erano i giornaloni quando ve lo abbiamo detto due mesi fa? Non solo l’ipotesi peculato, vi raccontiamo tutto quello su cui la stampa è rimasta zitta per mesi

Dov’erano quando abbiamo raccontato di come la classe dirigente di un ente finanziato per milioni dallo Stato si chiudeva a riccio e non rispondeva alle domande dei giornalisti, mentre tutti fingevano che andasse tutto bene. Dov’erano quando in questi mesi davano notizia di spettacoli, inaugurazioni o party al San Carlo e a questo scandalo non dedicavano neanche una riga? Dov’erano, infine, quando riportavano timidamente che il San Carlo non aveva un Sovrintendente da aprile 2025 ma non si chiedevano il perché di quel vuoto? Dov’erano, attenzione, prima delle elezioni regionali in Campania, quelle vinte da Roberto Fico, un uomo della sinistra non deluchiana e quindi vicina a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente della Fondazione?