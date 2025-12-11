Recitiamo il “De profundis” di Tommaso Labate: il suo Realpolitik fa 1,9% di share per l’anteprima, ma poi gli spettatori non salgono

Pubblici diversi, aziende diverse: la tele-evoluzione di Labate da ospite da talk di Urbano Cairo a conduttore Mediaset era un azzardo. Il passaggio aveva funzionato per Bianca Berlinguer, a cui il salto carpiato da Rai Tre a Rete Quattro era riuscito perché volto noto, già forte di un suo seguito. Ma quando si tratta di un giornalista che, pur conosciuto, non ha una sua identità televisiva definita, la strada è tutta in salita. Il compito era sì di farsi conoscere dal pubblico di Rete Quattro, ma soprattutto apprezzare: impresa complicata, se fino a pochi mesi prima, al tuo posto, campeggiavano i toni urlati di Mario Giordano. Quello stesso Giordano che, spostato alla domenica per fare posto proprio a Labate, ultimamente si sta riscoprendo moderato: bastava vederlo martedì scorso, tutto compunto a Non è Cartabianca, a dire che il governo non si sta adoperando abbastanza per la sicurezza. Ma a Rete Quattro Mario Giordano gioca in casa: è Tommaso Labate che è fuori contesto, né è stato fatta una qualche manovra di avvicinamento che permettesse ai telespettatori di familiarizzare con il nuovo volto. Arrivato come corpo estraneo a Mediaset, dopo qualche puntata non gli è rimasto che provare a integrarsi al clima generale, in quanto a temi e ospiti: ma col risultato di chi sta indossando un vestito che non è della propria taglia. L'esperimento Labate ricorda per certi versi l'avventura di Antonino Monteleone a Rai Due, quando la iena ha scoperto di non essere abbastanza iena per tenere in pugno la prima serata con L'altra Italia. Fuori contesto anche lui, in una rete che da anni aveva azzerato l'informazione in prima serata.