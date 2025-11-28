Come lotta Antonio Ricci: Striscia la Notizia torna su Canale 5 a gennaio, ma un format simile può reggere in prima serata? E chi ci lavora è in bilico da mesi in mezzo a queste tarantelle

Si arriva così al 27 novembre, al comunicato che annuncia Striscia la Notizia a gennaio 2026, ma in prima serata: cinque puntate in totale, condotte dagli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. E tutto qua, perché altro non ci è dato sapere: né il giorno di programmazione, né eventuali novità. Anzi: si ricorda il 37esimo anno di messa in onda, e che autori e produzione sono già all'opera per un'edizione che manterrà “i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e più amati della tv italiana”. Si specifica inoltre che questa “importante evoluzione in prime time” è stata voluta “in sintonia da Mediaset e Antonio Ricci”, quasi a mettere un punto tutto ciò che è stato raccontato nei mesi scorsi. Le voci su un Pier Silvio Berlusconi che temporeggiava nel fare la famosa telefonata a Ricci, di Publitalia che non voleva Striscia; di un altro collega di Ricci fermamente contrario all'approdo di Striscia su Italia Uno. Ma come lotta Antonio Ricci, appunto. Tanto che la nuova collocazione diventa “evoluzione in prime time”.