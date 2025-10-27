Striscia la Notizia che riparte è solo un sogno di Ricci? Non ci sono ancora i contratti, neanche lo studio! Ecco le ipotesi realistiche sul (possibile?) ritorno

Striscia che slitta. Sì, di nuovo. Anche se tocca partire da un presupposto molto importante: Mediaset, in tempi recenti, non si è mai pronunciata ufficialmente riguardo al ritorno in onda della trasmissione. Ne consegue che tutto ciò che avete (e abbiamo) letto online fino a questo momento, appartenga al variopinto mondo delle indiscrezioni, dei rumor, delle voci di corridoio trapletate chissà come - e soprattutto perché: le 'mele avvelenate' sono all'ordine del giorno nell'ambiente. Con un'unica caratteristica comune: quasi mai sembrano tali.

Oggi, però, MOW è in grado di rivelarvi come starebbe, condizionale d'obbligo, l'impicciata questione del ritorno di 'Striscia la Notizia' qui e ora. Con tanto di fatti che contribuirebbero alla effettiva plausibilità di quanto stiamo per riportarvi. Andiamo con ordine: in settimana si è parlato, grazie al contributo di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, della data del prossimo 26 novembre per la messa in onda. L'informazione è rimbalzata ovunque online, resa praticamente ufficiale da tutto il battage mediatico che ha generato. Ma il Biscione non ha confermato alcunché, anzi, quando Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mercoledì scorso, sono stati ospiti di 'This is Me' per fare, tra le altre cose, un siparietto portandosi dietro il bancone del tg satirico, non hanno accennato a quando tornerà. Fatto piuttosto singolare per un programma che dovrebbe ripartire fra un mese, no? C'è molto di più: al momento e nel concreto, non ci sarebbe alcun contratto e, di conseguenza, nessuna firma né per i conduttori, né per il cast. Antonio Ricci sta progettando il ritorno della trasmissione, scegliendone timonieri e inviati, certo, ma lo starebbe facendo senza nessuna garanzia sulla data di ripartenza da parte di Mediaset. Per giunta, veniamo a sapere che hic et nunc ancora non esiste uno studio per la trasmissione che debutterebbe in prima serata. I lavori dovrebbero cominciare prossima settimana, se inizieranno davvero prossima settimana. Capirete bene che, a questo punto, non esistano le condizioni pratiche per un comeback novembrino. E allora... quando?