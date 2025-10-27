Striscia la Notizia che riparte è solo un sogno di Ricci? Non ci sono ancora i contratti, neanche lo studio! Ecco le ipotesi realistiche sul (possibile?) ritorno

Striscia che slitta. Sì, di nuovo. Anche se tocca partire da un presupposto molto importante: Mediaset, in tempi recenti, non si è mai pronunciata ufficialmente riguardo al ritorno in onda della trasmissione. Ne consegue che tutto ciò che avete (e abbiamo) letto online fino a questo momento, appartenga al variopinto mondo delle indiscrezioni, dei rumor, delle voci di corridoio trapletate chissà come - e soprattutto perché: le 'mele avvelenate' sono all'ordine del giorno nell'ambiente. Con un'unica caratteristica comune: quasi mai sembrano tali.
Oggi, però, MOW è in grado di rivelarvi come starebbe, condizionale d'obbligo, l'impicciata questione del ritorno di 'Striscia la Notizia' qui e ora. Con tanto di fatti che contribuirebbero alla effettiva plausibilità di quanto stiamo per riportarvi. Andiamo con ordine: in settimana si è parlato, grazie al contributo di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, della data del prossimo 26 novembre per la messa in onda. L'informazione è rimbalzata ovunque online, resa praticamente ufficiale da tutto il battage mediatico che ha generato. Ma il Biscione non ha confermato alcunché, anzi, quando Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mercoledì scorso, sono stati ospiti di 'This is Me' per fare, tra le altre cose, un siparietto portandosi dietro il bancone del tg satirico, non hanno accennato a quando tornerà. Fatto piuttosto singolare per un programma che dovrebbe ripartire fra un mese, no? C'è molto di più: al momento e nel concreto, non ci sarebbe alcun contratto e, di conseguenza, nessuna firma né per i conduttori, né per il cast. Antonio Ricci sta progettando il ritorno della trasmissione, scegliendone timonieri e inviati, certo, ma lo starebbe facendo senza nessuna garanzia sulla data di ripartenza da parte di Mediaset. Per giunta, veniamo a sapere che hic et nunc ancora non esiste uno studio per la trasmissione che debutterebbe in prima serata. I lavori dovrebbero cominciare prossima settimana, se inizieranno davvero prossima settimana. Capirete bene che, a questo punto, non esistano le condizioni pratiche per un comeback novembrino. E allora... quando?
Anche i più attenti utenti di X si sono accorti dell'enorme elefante nella stanza: il silenzio di Mediaset riguardo al ritorno di 'Striscia la Notizia'. Mentre Enzo Iacchetti, intervistato pochi giorni fa dal Corriere del Mezzogiorno, ha fatto di più, dichiarando di non aver ancora ricevuto 'alcun dato palpabile' riguardo alla presunta nuova edizione di 'Striscia la Notizia' che dovrebbe co-condurre insieme a Greggio. Con 'dato palpabile' è sottinteso che s'intenda (annche se non soprattutto) 'contratto'. E sarà mai possibile, per un programma che andrebbe in onda fra un mese lo ribadiamo, che perfino i presentatori si ritrovino a leggere rumor online senza avere, loro in primis, alcuna certezza del come e del quando - oltre che del 'quanto'? La domanda, ovvio, è retorica.
A MOW risulta che, nonostante i progetti di Ricci che proseguono indomiti, al momento non ci sia niente all'infuori di ipotesi riguardo alla messa in onda del tg satirico. Sempre ammesso che tornerà realmente: come a settembre scorso si ipotizzava un ritorno a novembre, ora si slitterebbe a gennaio, sempre in prima serata per cinque (o più puntate a seconda degli ascolti ottenuti), subito dopo 'Zelig' e giusto in tempo per concentrarsi sul Festival di Sanremo e tutte le polemiche che, da tradizione, il tg satirico riesce ad alzare intorno alla kermesse ancor prima dell'inizio - come durante. Questa potrebbe essere un'ipotesi piuttosto ragionevole, lato Auditel: Sanremo (e soprattutto la caciara su Sanremo) nel bene o nel male interessa sempre un pubblico mediamente largo. L'alternativa sarebbe, anche perché non ci sono altri slot disponibili e, stando così indietro coi lavori un ritorno 'natalizio' risulta ora come ora implausibile, ripartire a marzo prossimo. Non prima.
Intanto, l'account Instagram di 'Striscia la Notizia' è attivissimo. Impossibile non far caso allo spot postato un mese fa con una sequela di ringraziamenti da parte del pubblico alla trasmissione, il logo di Canale 5 in sovrimpressione e, in alto a sinistra, il banner 'promo' tipico di Mediaset. Sembrerebbe proprio una clip, per quanto senza data né 'prossimamente', confezionata per andare in onda nei blocchi di pubblicitari dell'ammiraglia del Biscione, con tanto di invito agli spettatori per inviare segnalazioni al programma. Eppure, in tv non è mai stato trasmesso, rimanendo solo sui canali social del tg satirico. Eppure era stato realizzato per il piccolo schermo? Da quanto ci risulta, ed è anche evidente dal formato: sì. Però, non è successo.
Sempre i social di 'Striscia', riportano ogni sabato sera gli screzi tra la giurata più 'wild' del talent e Barbara d'Urso a 'Ballando con le Stelle', in genere con caption che tendono a dar ragione a Carmelita. Fantasticando, ma forse nemmeno troppo, come non immaginare che tale assiduo spazio sia concesso alla ex conduttrice Mediaset proprio per 'dispetto' al silenzio del Biscione, essendo lei - non è grosso mistero - invisa alla rete? Pungolare il 'nemico' di turno per portarlo a cantare è nobile arte portata avanti dalla trasmissione per ben 37 anni. Antonio Ricci sa bene come si fa, su questo non ci piove. Ed ecco, infatti, spuntare perfino reel-meme glorificanti ad personam per l'ex regina dei caffeucci...
Chiudiamo col dilemma, già anticipato in apertura, che riguardo lo studio: per ora, non esisterebbe. Ma come no? 'Striscia la Notizia' ne ha uno ben riconoscibile da anni, quello che siamo sempre stati abituati a vedere. Giusto. Per una prima serata, però, un semplice bancone non basta, è troppo 'poco'. Ne servirebbe una versione di certo simile, ma molto più grande, che consenta la presenza di (grandi) ospiti e tutti gli onori di un fastoso primetime Mediaset. Al momento, e per le voci che si rincorrono sul web ricordiamo che saremmo a un mese dalla messa in onda, il tg satirico sarebbe ancora senza location per l'annunciato (mai dal Biscione) ritorno. I lavori, appunto, comincerebbero 'prossima settimana', ma è da un bel pezzo che così si dice. Poi, non accade. Questa sarà la volta buona? Chissà.
Intanto, l'unico dato realmente parlante e certo è l'assordante silenzio da parte di Mediaset. Di conseguenza, tocca dire che qui e ora, la sbandierata trentottesima edizione di 'Striscia la Notizia' su cui si riconorrono ogni giorno i più svariati rumor sia ora come ora una possibilità, non una certezza di palinsesto. Le ipotesi, verosimili sulla carta, sarebbero di vederla in onda a partire da gennaio oppure da marzo prossimi. Perché questi sono gli slot disponibili, quindi è pura matematica, calcolo delle probabilità. La realtà, intanto, è una soltanto: finché il Biscione non si esprime, se mai vorrà farlo, il ritorno di 'Striscia' e tutte le speculazioni a riguardo sono chiacchiere da bar (di Palazzo dei Cigni)...