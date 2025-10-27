Ma che spettacolo è stata la F1 in Messico? Norris si prende vittoria e Mondiale, Leclerc è magico (e fortunato). Verstappen e Piastri raddrizzano il weekend, Kimi tutto carattere

Un piano perfetto complice una McLaren tornata a essere la vettura migliore, di gran lunga rispetto a tutte le altre. Non ce n’è stato per nessuno, completando così un fine settimana capolavoro. L’inglese è stato impeccabile e non ha conquistato soltanto i venticinque punti della vittoria, perché si è ripreso anche un Mondiale che, da Jeddah in poi, quinto appuntamento stagionale, era finito saldamente nelle mani di Oscar Piastri.

Quindici punti recuperati e un solo, ma significativo, punto di vantaggio: una vittoria che manda un segnale chiarissimo dopo che, fin dal rientro dalla pausa estiva, chi più di tutti si era preso la luce dei riflettori era stato Max Verstappen. Eppure, mentre l’olandese vinceva e recuperava complici gli errori di Oscar, Lando era sempre lì a ridosso, guadagnando punti su punti. E in Messico è arrivato il sorpasso in una gara che potrebbe diventare lo spartiacque dell’intera stagione.

Alle spalle dell’inglese c’è la Ferrari di Charles Leclerc, magico per l’ennesima volta. È partito tenendosi fuori dai casini, ha cercato di rimanere incollato alla McLaren e, quando questa ha cambiato passo, ha gestito da vero metronomo senza commettere la minima sbavatura. Negli ultimi dieci giri, poi, è toccato anche soffrire: alle sue spalle Max, dopo essere finito per prati per due volte in nemmeno dieci giri, arrivava come un fulmine su gomme meno usurate, avendo optato per una strategia a due pit stop e realizzando uno stint definito dal suo ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, “Incredibile”.

Eppure, all’olandese non è bastato complice anche un po’ di sfiga quando, a due giri dalla fine, incollato alla SF25 del monegasco, viene chiamata la Virtual Safaty Car a causa della Williams di Sainz ferma a bordo pista. Una mazzata per la sua rimonta proprio quando, ormai, il sorpasso sembrava solo una formalità.