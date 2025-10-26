Norris, in Messico arriva una magia! L’inglese firma la pole precedendo una Ferrari rediviva e un Verstappen incaz*ato. La delusione? Ancora Piastri

E se in gara avrà una chance enorme di ricucire quel gap, indirettamente il merito è anche della Ferrari: la Scuderia piazza i suoi due piloti subito alle spalle dell’inglese, confermandosi in palla e puntando per la prima volta in stagione a un insperato doppio podio. Considerato il passo gara della McLaren sognare qualcosa in più è quasi impossibile, ma è comunque un risultato che fa morale in momento delicatissimo della stagione: tante voci, tutte da combattere in pista proprio come fatto questa volta, in maniera più che convincente.

A mettersi tra Lando e Max ci ha pensato anche George Russell, quarto e ancora una volta pronto a sfruttare ogni occasione, ma positiva è anche la qualifica di Kimi Antonelli, sesto alle spalle della Red Bull #1, con l’olandese, invece, chiarissimo al termine delle qualifiche: “Tutto quello che non vorresti che ci fosse, ce l’avevo”, ha commentato Max a Sky Sport F1. “Siamo stati lontani un po’ in tutto il weekend, abbiamo provato diverse cose ma non ha funzionato nulla. È andata male, abbiamo cercato di trovare una soluzione ma non ci siamo riusciti”.