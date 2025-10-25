Max Verstappen subito in testa, i lampi di Ferrari e Kimi Antonelli e una McLaren che fatica (sul giro secco): in Messico è già spettacolo, ma non tutto è come sembra

Tra la Red Bull numero #1 e la prima McLaren, poi, ci sono le due sorprese di giornata: Charles Leclerc con la Ferrari e Kimi Antonelli con la Mercedes. Il monegasco e l’italiano si erano già resi protagonisti di un inizio super, realizzando il primo e secondo tempo al temine delle prime libere, e in FP2 hanno confermato i propri lampi: Charles e la Ferrari sembrano essere in palla, Kimi realizza, invece, uno dei suoi migliori inizi di weekend da quando ha esordito in Formula 1 nonostante un problema alla vettura patito nelle seconde libere. “Sarà importante seguire la progressione della pista”, ha poi spiegato Antonelli ai media presenti in Messico una volta sceso dalla W16. “Il grip era abbastanza basso stamattina e nelle Libere 2 non è migliorato tanto. Sarà importante trovare il compromesso giusto e migliorare su tutti i fronti, le qualifiche saranno molto tirate”. Tutto da ripetere al sabato e alla domenica ma, almeno, l’inizio promette battaglia.

Chiude la Top 5 Lewis Hamilton, staccato di tre decimi dal compagno di squadra: un distacco che non sorprende, specie considerato che il sette volte campione del Mondo ha saltato il primo turno per cedere il volante della SF25 al collaudatore e pilota di sviluppo del Cavallino, Antonio Fuoco, il primo italiano al volante di una Ferrari in un fine settimana di gara a 16 anni dalle ultime uscite di Giancarlo Fisichella e Luca Badoer. C’è da migliorare, ma è indubbio che la Scuderia archivi un buon venerdì al contrario di quanto aveva fatto in Texas, ma non solo.