Il 2025 di Charles Leclerc è totale, tra i migliori di questa F1. Ferrari però è un disastro e guai a chiamarlo ancora predestinato

Una volta si diceva che Charles Leclerc avesse un talento infinito, ma che fosse ancora acerbo, incapace di mettere tutto insieme. Era in cerca del limite costantemente, ad ogni curva giro dopo giro. Stupiva ma sbagliava, forse troppo. Quella versione del monegasco, però, oggi è solo un ricordo lontano, sfumato: ne ha fatta di strada e, alla sua ottava stagione in Formula 1, l’unica cosa che gli manca è una vettura realmente vincente perché, se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, il 2025 del monegasco è stato totale, un testamento del suo essere ormai tra i migliori di questa F1. Tante magie, capaci persino di accendere le speranze e i sogni dei tifosi nonostante una Ferrari che, forse, è ancora meno competitiva di quanto si possa credere.