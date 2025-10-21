Marco Mazzocchi sulla dormiente Serie A e il record negativo di gol segnati: “Campionato scadente. Se è questo che vogliamo vendere all’estero…”

Che gran pennichelle a guardare la Serie A. Quella appena trascorsa è stata la giornata con meno gol segnati nella storia del campionato da quando si gioca a venti squadre: solo 11 marcature, quattro partite a reti inviolate. Non era mai capitato che si scendesse sotto i 13 gol in una giornata. La settima della stagione 2025/26, quindi, è storica. Di questo weekend ricorderemo soprattutto le giocate di Nico Paz contro la Juventus. Giocatore superiore, a soli 21 anni è già scontato parlare di lui. Anche Rafa Leao ha trovato il momentaneo riscatto dopo alcune settimane sottotono e un inizio di stagione poco esaltante (complice anche un infortunio). Max Allegri in primis aveva mandato un messaggio al suo miglior giocatore: a 26 anni è il momento di decidere chi vuole diventare, ma le qualità tecniche e atletiche sono da fuoriclasse. Anche qui: cose già dette. Poi c’è stato il gol di Ange-Yoan Bonny che ha portato i tre punti a Milano e l’Inter a pari punti con Napoli e Roma. In vetta, dopo sette partite, c’è il Milan. Allegri non ha le coppe e anche se l’obiettivo dichiarato è la qualificazione in Champions League il sogno scudetto può trasformarsi in obbiettivo se le cose andranno per il verso giusto. Le altre con tanti impegni in calendario sicuramente lasceranno qualcosa per strada, come dimostra la scorsa stagione e la sfida punto a punto tra Inter e Napoli. La dormiente Serie A, dicevamo. Ecco, di questo ha parlato Marco Mazzocchi in una storia su Instagram.