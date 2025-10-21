Allegri è il “primo leader politico del calcio italiano”, leggete “A corto muso”: un po' Renzi, un po’ Berlusconi, ma anche un po’ Andreotti…

Max è un allenatore strano: più alza trofei e più gli opinionisti lo criticano. Lo criticano perché per lui il calcio è una cosa semplice, dove non contano solo gli schemi ma anche la gestione dell'imprevisto, il saper cambiare in corsa, l'adattarsi alle situazioni. Se ci pensate bene queste sono caratteristiche che possiedono anche i politici di razza quando si ritrovano a gestire situazioni d'emergenza. E infatti Allegri assomiglia a un politico, o meglio, a più politici. Non si scompone mai come Matteo Renzi, e come il suo corregionale sa utilizzare l'ironia e la leggerezza, la comunicazione diretta e pure la stilettata. Così come l'ex Royal Baby del centrosinistra ha rottamato la vecchia nomenclatura del progressismo italiano, Max ha fatto dimenticare ai tifosi milanisti e juventini due mostri sacri della panchina del calibro di Carlo Ancelotti e Antonio Conte. Renzi e Allegri sono due outsider chiamati a far cambiare idea alla rognosa opinione pubblica italiana. Ma a ben vedere il tecnico livornese è anche ambizioso, sa quello che vuole, punta a ottenere il massimo, ha delle intuizioni geniali: ecco l'elemento berlusconiano. Come se non bastasse, Silvio Berlusconi è stato il primo vero leader moderno a polarizzare l'opinione pubblica del Belpaese. L'attuale allenatore del Milan ha fatto lo stesso nel calcio, suddividendo la platea in allegriani e anti allegriani.