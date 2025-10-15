In Italia è sconosciuta, ma è la filosofia che dovete leggere in questo tempo. Intervista totale a Remedios Zafra: “La burocrazia è irrazionale, ora ribellatevi”

Sono a Valencia per un ciclo di conferenze universitarie. Ovunque vada, qui tutti mi parlano di Remedios Zafra: "Devi leggere i suoi lavori". Cerco in rete e scopro che i suoi libri, non ancora tradotti in italiano, affrontano temi di urgenza capitale con un approccio inedito: una critica radicale al sistema burocratico e lavorativo che genera il "maltrattamento cognitivo" contemporaneo. Le scrivo, fissiamo un incontro, e sono sicuro che molto presto il suo lavoro diventerà centrale anche nel dibattito italiano.

In che misura la tristezza burocratica rappresenta non solo un sintomo del lavoro intellettuale oppresso dalla produttività iperbolica, ma una forma di alienazione esistenziale che erode l'essenza stessa dell'essere umano come creatore di idee e legami?

La tristezza burocratica non è una mera frustrazione emozionale, ma uno degli affetti che traduce la perdita del legame tra il pensare e il vivere, tra un lavoro intellettuale con senso e un lavoro intellettuale addomesticato. Per questo entrambe le suggestioni che proponi sono presenti, ma il rischio di erosione a cui alludi è il più inquietante. Nel mio libro [El informe] questa tristezza è un segnale del rischio di disaffezione nei lavori intellettuali. Un pericolo che pongo come asse centrale del testo, in quanto ciò che ci mobilita in questi lavori proviene da una passione creativa verso la ricerca di valore e senso, in ciò che facciamo e per coloro che ci circondano. La possibilità di cadere in un'alienazione esistenziale è qualcosa che mette a rischio non solo i lavoratori intellettuali, ma anche la società e la sua aspettativa nei confronti di questo lavoro, potendo disconnettere il pensiero (sottomesso alla logica della tecnoproduttività) dal suo potere creatore e relazionale. Credo che entrambe le considerazioni definiscano molto bene una problematica che non può essere semplificata come mera sovraccarico burocratico. Al contrario, qualcosa non funziona quando il nostro tempo non può essere dedicato allo scopo principale del nostro lavoro. Penso che il pericolo di distacco da esso sia una questione importante che non solo pone sul tavolo la possibilità di alienazione dei lavoratori, ma anche il rischio di invalidare la loro pratica, quando questa si converte in un surrogato, in numeri o in produzione senz'anima.

Come possiamo conciliare il "sì e no" che Lei propone – no alla violenza burocratica, sì alla liberazione del tempo proprio – con la tensione filosofica tra obbedienza e ribellione, evitando che il lavoro intellettuale si riduca a una mera sottomissione meccanica?

Viviamo un tempo che evita la tensione del contraddittorio, che nelle reti applaude la chiarezza di un posizionamento pacificatore e spesso manicheo, che stia in questa o in quella casella. Per me quell'allusione a Camus è un modo per valorizzare la necessità di formule che escano dalla catalogazione escludente, e che ci permettano di affrontare con ribellione il rifiuto di un'irrazionalità accettata come la pressione burocratica, ma che al contempo lo faccia in modo costruttivo senza cercare di distruggere il sistema amministrativo e pubblico in cui essa abitualmente si insedia. Ciò che propongo ha a che fare con la tentazione che abbiamo visto in questi anni da parte di governi e movimenti ultraliberali di stigmatizzare (e persino spettacolarizzare) la burocrazia, cercando sempre di equipararla all'amministrazione pubblica, volendo danneggiare tale sistema attraverso un attacco frontale e semplicistico alla burocrazia stessa. Ciò che propongo in El informe è una critica che parte dalla trasformazione e dal miglioramento, mossa da coloro che amano e difendono il sistema pubblico. Da un punto di vista critico, la ribellione può avvenire attraverso la disobbedienza critica o attraverso un'obbedienza insubordinata, intendendo che il lavoro intellettuale autentico non si piega né al potere né al capriccio, ma si mantiene nella frizione, nella tensione tra fedeltà al pensiero e resistenza al dispositivo che pretende di neutralizzarlo.

La disumanizzazione tecnologica descritta nel Suo libro evoca l'ombra del panottismo heideggeriano: le tecnologie contemporanee sono strumenti di emancipazione o catene invisibili che perpetuano il distacco tra individui, trasformando il sapere in mera amministrazione?

Le tecnologie contemporanee sono una struttura polivalente che può essere usata in modi molto diversi. Sebbene la tecnologia digitale mediata dagli schermi sia da tempo sottomessa al dominio mercantile di aziende che le gestiscono e le propongono come un miraggio di spazio pubblico, incoraggiando i cittadini al loro uso, generando dipendenza e conversione del soggetto in merce. Il predominio di queste forze non annulla le possibilità della tecnologia per accedere al sapere e alla comunicazione, così come per migliorare la vita di molte persone; tuttavia, l'attuale contesto digitale nelle reti pone un grave condizionamento essendosi normalizzati gli spazi, le piattaforme, le reti e i dispositivi senza il necessario controllo etico e senza la trasparenza richiesta. Come effetto, tendono a favorire l'individualismo e la disarticolazione comunitaria, ma anche il sapere nell'amministrazione. Forse una delle sfide del pensiero nel XXI secolo consiste nel restituire senso umanistico e valore etico alla tecnica di fronte al dominio mercantilista dell'algoritmo e dell'amministrazione del sapere.

Se il tempo proprio è il terreno fertile per generare idee migliori e un impegno per la giustizia e la cura, come giustificare filosoficamente la sottrazione di questo tempo da parte di un sistema burocratico che privilegia la quantificazione sul valore qualitativo dell'esistenza?

Mi sembra che la giustificazione per i processi di disumanizzazione possa essere intesa solo come parte del loro processo di disumanizzazione. Nella burocratizzazione del tempo si consuma il paradosso per cui la ragione che cercava di liberare e aiutare finisce per gestire la vita come se fosse un fascicolo e quindi disumanizzandoci. Quando si scopre l'errore, anziché mettere in discussione la ragione burocratica, si mette in discussione l'incompetenza delle persone, proiettando su di esse il sospetto e la colpa. Non riesco a immaginare una prigione maggiore che vivere in questa catena che si appropria di tempi per il buon lavoro e per la vita. Mai un sistema sostenuto esclusivamente o prevalentemente da logiche cumulative e quantitative potrà essere un sistema giusto per gli umani, per i quali il dubbio, l'ombra, la contraddizione e la complessità sono quotidiane nel loro approccio al mondo e alla loro esistenza come umani e non come ingranaggi automatizzati. Ed è curioso che, mentre molte tecnologie dichiarano di umanizzarsi con l'IA, molti umani si sentano meccanizzarsi in condizioni di lavoro e vita precarie.