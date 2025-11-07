Frankenstein su Netflix? Il vero mostro è la durata: i “grandi” film evento sono diventati noiosi e Jacob Elordi travestito da mostro sembra il protagonista di un romance

E allora cos’è successo? Che si invecchia, si diventa più saggi, si cercano le “svolte”. Una di questa è arrivata con La forma dell’acqua, con cui infatti ha vinto l’Oscar. È sempre Guillermo del Toro, ma stavolta la profondità toglie qualcosa alla favola. Chiamiamola magia. È tutto molto poetico, ma dov’è quella strana, sublime, romantica oscurità che sembra fare il verso al mondo? E da questa svolta che nasce Frankenstein, l’all-in di del Toro.

Film lungo, due ore e trenta, in cui si alterna il racconto in prima persona di Victor Frankenstein, il “creatore”, e quello della “Creatura”. La struttura è classica, per del Toro quasi epistolare, e dovrebbe trasportarci nelle atmosfere del romanzo di Mary Shelley. Il problema è che non sempre quello che funziona sulla pagina funziona sullo schermo. Per semplificare: quando leggiamo un romanzo siamo soli, e fungiamo da prisma della scrittura, filtrando e lasciando passare la luce in un certo modo che si intona alla nostra sensibilità.