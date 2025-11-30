Il meglio (e il peggio) dei singoli della settimana: Cesare Cremonini canta l’amore mentre Bologna gode, Shiva prova a essere king e Cristiano Malgioglio fa ballare le fan di Mara Venier…

“Ragazze facili” di Cesare Cremonini non suona solo come una ballad che celebra un amore da semplificare (per tutti!), ma anche come un inno a una Bologna che, tra calcio e musica, ha molto, al momento, di cui godere (se non ci credete, oltre ai giornali, date anche un occhio agli esilaranti post social del tifoso, nonché giornalista ed ex-presentatore televisivo, Giorgio Comaschi). Madonna torna con un pezzo del 1994 e va bene così, Shiva ci dice che adesso il king è lui, Cristiano Malgioglio tiene calde le fan di Mara Venier e il pezzo dell’ennesimo Lil – Lil Uzi Vert – è più scontato di una crema solare a dicembre.

CESARE CREMONINI, Ragazze facili

Quasi impossibile credere che il buon Cesare Cremonini si sia accordato con la truppa di Vincenzo Italiano per far uscire questo pezzo, un nuovo estratto da “Alaska baby”, in concomitanza con il momento di gloria che uno splendido Bologna si sta guadagnando sui campi verdi della nostra Serie A. Eppure tutto sembra frutto di un sincronismo perfetto. I rossoblù fanno stropicciare gli occhi a tre generazioni di tifosi mentre il nuovo cantore della Dotta si lancia in una ballata in crescendo che scalderà i cuori sotto i portici illuminati. “Poche parole, troppe seghe mentali”, canta Cesare. Per carità. Oggi Bologna gode e basta. Infatti siamo “fradici di felicità”.

MADONNA, Secret (Allstar new single mix)

Edit di un mix di circa 31 anni fa tratto dalla riedizione di “Bedtime stories”, uno dei migliori album della Ciccone. Album ripulito e condito di remix vari per un’edizione natalizia che torna a far luce su un disco ingiustamente poco considerato. “Secret”, nel 1994, fu un singolo. Qui la Madonna più soul/R&B che si ricordi ripropone “Secret” in questa versione “Allstar” molto molto 90’s e molto clubby, “One for the money, two for the show”, recita il campione funk. E c’è (c’era) Me'Shell NdegeOcello al basso. Un progetto da riscoprire. A partire da qui.