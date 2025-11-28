“E quando ridi ci credo”: “Ragazze facili” di Cesare Cremonini smonta la finta leggerezza dell’uomo che non sa amare e Greg Williams fotografa tutto il suo dolore

“E quando ridi ci credo” è il verso più bello in una canzone italiana degli ultimi anni. Cesare Cremonini lo canta alla fine, con un sorriso che sa di pianto, di nostalgia, ma anche con una freschezza artistica, una pulizia, un’onestà che ricorda i grandi e che conferma quanto si dovrebbe iniziare a credere: Cremonini non è solo il più importante cantautore italiano, o almeno la cosa più simile a una vera star che abbiamo in Italia, ma ha una voce e una capacità di scrivere che sono di rilievo internazionale. Ragazze facili, che esce come singolo con un video del fotografo inglese Greg Williams, è il racconto della fragilità di un uomo che si nasconde dietro la leggerezza, le feste, la notte.

È la storia di un uomo che cambia e ne è consapevole. Si guarda allo specchio e se lo dice da solo. Ricordate Will di Un ragazzo, uno dei gioielli di Nick Hornby? Siamo lì: un uomo che è cresciuto “conquistando” ma mai lasciandosi conquistare e che di fronte alla prova più difficile per un uomo, parole di Cremonini, non sa che fare e quasi sicuramente finirà per sbagliare.